穆熙妍1人扛6行李箱 受封神力女超人

穆熙妍擔任新年女神。（西班牙英格列斯百貨提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕穆熙妍日前應西班牙英格列斯百貨之邀擔任新年女神，希望藉由她過人的時尚品味，推廣西班牙的美食，時尚與觀光。

為了這次的行程，穆熙妍扛了兩大箱行頭飛了14個小時前往西班牙拍攝大片，要在零度左右的馬德里街頭拍攝一系列新年時尚造型look，笑言自己是工作狂的穆熙妍說：「去年推出我第一本短篇小說《見過愛情的人》銷售狀況很好，一項作者票選還獲得最佳青春偶像的殊榮。」

穆熙妍擔任新年女神。（西班牙英格列斯百貨提供）

因為工作而頻繁的飛行，穆熙妍早練就一身扛行李的神力：「如果來回飛行算一次的話，我半年裡大概飛了有33次之多，常常在飯店醒來的時候會驚問自己現在在哪裡？！因為工作行程太忙，所以也練就了我超快速打包行李的能力。這次飛西班牙因為我比較早出關，所以我就幫工作人員們扛了一整團整整6大箱行李，她們一出關就看到我悠閒地在一堆行李旁簡直嚇呆了，直呼我是神力女超人！哈哈！」讓她得意地直呼：「我健身果然不是白練的！」

這次去西班牙也難得有機會跟當地的設計師交流，她們的設計感都很強又堅守著品牌的質感，重點是價錢真的很合理，我趁著活動的空檔也買了不少好看的衣服配件，最開心的是西班牙的退稅％數真的太誘人了，有21％之多，跟歐洲其他國家比較來真的太優惠了，真的很值得推薦。」

穆熙妍擔任新年女神。（西班牙英格列斯百貨提供）