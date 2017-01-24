限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事

2017/01/24 07:26

「羅東文化工場」高約18公尺，當初的設定，是希望文化場域不要有遮蔽周邊高樓的姿態。（記者楊明怡攝）

〔記者楊明怡／宜蘭報導〕很難想像，當一家建築師事務所受邀規畫展演場館，想的不是如何建造出美輪美奐的地標式建物，而是「這裡其實沒有足夠的能量和人口來支撐票房」；又或者，負責修復舊建物的建築師事務所，開挖時發現地下有文資遺址，第一個念頭不是「真倒楣」，而是主動會同文化單位勘查，變更設計設法保留；上述兩件非典型作為，前者造就了羅東文化工場，後者發生在員山忠烈祠，連接它們的怪咖，是「田中央聯合建築師事務所」。

前身為「黃聲遠建築師事務所」的「田中央聯合建築師事務所」，目前有3名合夥人、20多名成員，黃聲遠為合夥人之一兼主持建築師，事務所最大的特色，就是幾乎只做公共建設，且絕大部分作品都在宜蘭。

黃聲遠曾以「維管束計畫」來形容田中央20多年來在宜蘭做的事。事實上，「維管束計畫」並非於執行前擬定，而是一邊做一邊釐清的想法。這個1995年黃聲遠第一次來到距宜蘭河不遠、原本是豬隻屠宰場的宜蘭縣社會福利館用地時尚未成形的概念，現在已發展出三道：第一道維管束從宜蘭市楊士芳紀念林園經鄂王里光大巷，到社會福利館、西堤屋橋、宜蘭河上的津梅棧道一帶；第二道維管束從丟丟噹森林開始，長出童話公園、宜蘭美術館、「九芎流月」、「九芎漾月」新護城河、宜蘭酒廠讓出的人行道等「分株」，直至幸福轉運站與中山國小體育館；最晚啟動的第三道維管束，則從蘭陽女中大樹廊道再生開始，正往宜蘭大學、宜蘭高中方向發展、生長。

「田中央」的獨特，在他們常以「居民」而非「創作者」的眼光看待作品。包括黃聲遠在內，許多原鄉並非宜蘭的「田中央人」，從來工作變成來生活，甚至舉家搬到宜蘭定居。這群建築人形成的「意志同盟」，不以建造宏偉醒目的建物為職志，而選擇「接地氣」，讓建築回歸市井小民的日常。

黃聲遠說，「因為我們是普通人，普通人加起來的力量是無比大的。」《在田中央：宜蘭的青春‧建築的場所‧島嶼的線條》原計畫與田中央作品集同步出版，卻意外「超車」，提前透過文字介紹18件田中央建築作品，是田中央工作群第一本「故事書」。

擁有展覽空間、辦過金馬獎的「羅東文化工場」，平時是誰都可自由進出的大棚架。（記者楊明怡攝）

推薦新聞
李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
2017/01/24 06:01
周董窩心一句話 江蕙心癢想出走 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
2017/01/24 06:00
正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友… 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
2017/01/24 07:09
李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
2017/01/24 07:24
林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
2017/01/24 07:15
綠茶酒駕撞爛車 賤賣奧迪獲50萬 綠茶酒駕撞爛車 賤賣奧迪獲50萬
2017/01/23 23:08
被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅 被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅
2017/01/24 06:41
深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
2017/01/24 07:26
林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」 林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」
2017/01/24 07:13
秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長 秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長
2017/01/24 08:03
顧家已少賺1千萬 李翊君為女兒出國再砸千萬 顧家已少賺1千萬 李翊君為女兒出國再砸千萬
2017/01/24 07:34
《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈 《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈
2017/01/24 06:00
只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角 只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角
2017/01/24 08:40
吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人 吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人
2017/01/24 08:26
女子地鐵遭偷拍 港星挺身抓變態男 女子地鐵遭偷拍 港星挺身抓變態男
2017/01/24 08:13
李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬 李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬
2017/01/24 06:00
宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
2017/01/24 06:00
豬哥亮電燒肝臟6腫瘤 還要化療10幾次 豬哥亮電燒肝臟6腫瘤 還要化療10幾次
2017/01/24 06:00
信難忘人妻賴琳恩 竟然開腿跳舞 信難忘人妻賴琳恩 竟然開腿跳舞
2017/01/24 06:00
（影音）X教授演出24種人格 新作票房奪冠 （影音）X教授演出24種人格 新作票房奪冠
2017/01/24 08:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.