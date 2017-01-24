深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事

「羅東文化工場」高約18公尺，當初的設定，是希望文化場域不要有遮蔽周邊高樓的姿態。（記者楊明怡攝）

〔記者楊明怡／宜蘭報導〕很難想像，當一家建築師事務所受邀規畫展演場館，想的不是如何建造出美輪美奐的地標式建物，而是「這裡其實沒有足夠的能量和人口來支撐票房」；又或者，負責修復舊建物的建築師事務所，開挖時發現地下有文資遺址，第一個念頭不是「真倒楣」，而是主動會同文化單位勘查，變更設計設法保留；上述兩件非典型作為，前者造就了羅東文化工場，後者發生在員山忠烈祠，連接它們的怪咖，是「田中央聯合建築師事務所」。

前身為「黃聲遠建築師事務所」的「田中央聯合建築師事務所」，目前有3名合夥人、20多名成員，黃聲遠為合夥人之一兼主持建築師，事務所最大的特色，就是幾乎只做公共建設，且絕大部分作品都在宜蘭。

黃聲遠曾以「維管束計畫」來形容田中央20多年來在宜蘭做的事。事實上，「維管束計畫」並非於執行前擬定，而是一邊做一邊釐清的想法。這個1995年黃聲遠第一次來到距宜蘭河不遠、原本是豬隻屠宰場的宜蘭縣社會福利館用地時尚未成形的概念，現在已發展出三道：第一道維管束從宜蘭市楊士芳紀念林園經鄂王里光大巷，到社會福利館、西堤屋橋、宜蘭河上的津梅棧道一帶；第二道維管束從丟丟噹森林開始，長出童話公園、宜蘭美術館、「九芎流月」、「九芎漾月」新護城河、宜蘭酒廠讓出的人行道等「分株」，直至幸福轉運站與中山國小體育館；最晚啟動的第三道維管束，則從蘭陽女中大樹廊道再生開始，正往宜蘭大學、宜蘭高中方向發展、生長。

「田中央」的獨特，在他們常以「居民」而非「創作者」的眼光看待作品。包括黃聲遠在內，許多原鄉並非宜蘭的「田中央人」，從來工作變成來生活，甚至舉家搬到宜蘭定居。這群建築人形成的「意志同盟」，不以建造宏偉醒目的建物為職志，而選擇「接地氣」，讓建築回歸市井小民的日常。

黃聲遠說，「因為我們是普通人，普通人加起來的力量是無比大的。」《在田中央：宜蘭的青春‧建築的場所‧島嶼的線條》原計畫與田中央作品集同步出版，卻意外「超車」，提前透過文字介紹18件田中央建築作品，是田中央工作群第一本「故事書」。

擁有展覽空間、辦過金馬獎的「羅東文化工場」，平時是誰都可自由進出的大棚架。（記者楊明怡攝）