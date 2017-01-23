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公開會被殺！ 曾寶儀合照朴寶劍偷留一手

2017/01/23 21:56

曾寶儀（右）PO出昨晚和朴寶劍（左）的合照，笑說還有很多照片不敢PO，怕被粉絲殺掉。（翻攝自曾寶儀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超人氣男星朴寶劍，昨天在台灣舉辦見面會，該場活動的主持人曾寶儀因為也是朴寶劍的粉絲，首次親眼見證男神電眼魅力，讓她笑說差點招架不住。曾寶儀在結束主持後，和朴寶劍拍了多張合照，不過卻沒有全部上傳，讓粉絲紛紛敲碗：「快點PO出來，我們不會生氣的！」

曾寶儀（右）和朴寶劍（左）合照被網友大讚。（翻攝自曾寶儀臉書）

曾寶儀今天在臉書PO出多張昨天晚上慶功宴時和男神的合照，她笑說主持完朴寶劍的見面會後，留下「吃到什麼好吃的東西會想，下次寶劍來應該要讓他吃這個」的後遺症，她也順便曝光和朴寶劍的合照，直說當朴寶劍主動提出要合照時，她倍感驚喜！

網友紛紛敲碗要曾寶儀PO照片出來。（翻攝自曾寶儀臉書）

朴寶劍和曾寶儀的合照，獲得不少粉絲讚賞，尤其朴寶劍迷人的電眼更讓不少粉絲笑說「每看一次就著迷一次」。不過曾寶儀在PO文底下表示「其實昨天還拍了其他，但好怕po出來會被殺啊」，讓粉絲看了紛紛好奇到底拍了哪些「會被殺」的照片，還笑說：「妳放心吧，我們會自己P圖，趕快PO吧！」

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