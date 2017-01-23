強國導演電影歌曲疑壓榨女權 徐嬌：我不能視若無睹

徐嬌（右）認為韓寒（左）的電影主題曲會對大眾造成不好的影響。（合成圖，翻攝自韓寒、徐嬌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名作家韓寒近年轉戰電影圈，繼2014年推出電影《後會無期》後，今年更請到包括鄧超、彭于晏、余文樂、董子健和趙麗穎等大咖出演其新作品《乘風破浪》。然而，該電影的主題曲《乘風破浪歌》卻因為歌詞內容疑似壓榨女權產生爭議，甚至連女星徐嬌都在出來表示該歌曲會對大眾產生不良影響。

電影《乘風破浪》由許多大咖主演。（翻攝自韓寒微博）

今日早上，徐嬌在微博分享了一篇文章表示希望更多人看到，其文章內容批判了韓寒電影的新歌《乘風破浪歌》的歌詞內容「貶低女權」，不僅表示作為妻子應該要早起晚睡、做飯好吃、生兒育女以及搞好婆媳關係，還以男方的角度寫道「家中的事都交给你，不要指望我，因為我是個凡人，所以你要拯救我」，以此來承諾自己可能不會出軌，並會好好工作，令人相當傻眼，甚至文章作者還要大家拒看《乘風破浪》。

對此，而徐嬌也在微博上表達了自己的看法。她表示雖然有許多人認為她不該分享文章，但她做為一個公眾人物和一個女人，不能對於這件事視若無睹。徐嬌更是認為，強國社會如今還是瀰漫著濃濃「重男輕女」的氣氛，如果《乘風破浪歌》就這樣傳遍大街小巷，恐怕會在潛移默化中對人們的思維造成洗腦影響。事實上，韓寒過去曾說過，若是在婚姻關係中得到另一半認可，可以和其他人也有關係，但他卻不准自己的老婆出軌，道德觀念嚴重偏差。

徐嬌微博全文。（翻攝自徐嬌微博）

徐嬌微博全文。（翻攝自徐嬌微博）