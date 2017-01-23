（影音）謝忻高鐵月台練舞 同手同腳「像公園大嬸」路人傻眼

謝忻個性幽默、反應極快，在節目上相當受觀眾歡迎。（翻攝自謝忻臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「外景小公主」稱號的謝忻，因為幽默逗趣的個性和靈活反應，受到不少觀眾歡迎，她日前趁著等車期間努力練舞，完全不顧週遭路人的眼光，畫面曝光後，被粉絲笑「好像公園裡的大嬸」。

謝忻在眾目睽睽之下練舞，一度同手同腳，引來附近不少民眾側目。（翻攝自謝忻臉書）

謝忻在影片中，站在滿是人潮的月台上，不顧周遭路人眼光，認真低頭學著手機中的舞蹈教學，她邊看教學邊跳，一度還同手同腳，整個練舞過程都被遠方的民眾笑到不行，還有民眾走到她旁邊時一個回頭，看似對謝忻的舞蹈相當疑惑。

謝忻被笑說像公園裡的大嬸。（翻攝自謝忻臉書）

謝忻超糗影片全程被朋友拍了下來，讓她看完大笑：「我到底在跳哪一首歌……？我到底在幹嘛！為什麼我跳的跟嘻小瓜錄給我的分解動作完全不一樣……我真的有跳舞障礙！」網友看完也笑說「還好自己先po出來，要是其他路人po出來就好笑了」、「好像公園裡的大嬸」，謝忻則搞笑回應「她們一定比我會跳」。

相關影片：影片擷取自FaceBook，如遭移除敬請見諒。