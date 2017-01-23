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（影音）太妍應援徐玄首個唱 健康疑亮紅燈引關注

2017/01/23 21:57

徐玄（左）是少女時代第三位以SOLO歌手身分出道的成員。（翻攝自太妍Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「少女時代」年紀最小的徐玄作為團內第三名SOLO出道的成員，擺脫過去清純稚氣的形象，搖身一變成性感歌姬，MV中不僅大露事業線、穿著幾乎露出屁股蛋的熱褲、性感M字腿的舞蹈以及近貼男模調情等，讓不少粉絲大呼「老么真的長大了！」

之前挨批不關心徐玄的太妍，全力為徐玄的個唱宣傳。（翻攝自太妍Instagram）

徐玄此次以「愛」為主題包辦個人專輯的6首歌詞，展現一個歌手的個人音樂品味與風格。而之前被批評沒有為徐玄宣傳新專輯的太妍，今日下午在Instagram貼出徐玄舉辦首場個人演唱會的海報，並寫下「我們老么徐玄要開個人演唱會。她很了不起，想去看、也很好奇。我很愛你，徐玄！歐膩（指姊姊）會好起來，一定會以好的樣子去看你的演唱會。」最後還拜託粉絲多多照顧徐玄，不要讓有冷場的情況。

徐玄擺脫過去害羞稚氣的形象，以性感的方式讓粉絲超吃驚。（翻攝自E NEWS）

粉絲看到貼文後，擔心太妍日前因緊湊的行程導致健康亮紅燈，於是紛紛留言要太妍注意身體健康以及早日康復。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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