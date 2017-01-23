全智賢美人魚裝揭秘 吸氧氣、淋熱水超艱辛

全智賢實際在拍攝時，在雙腳套上特殊感應器，讓製作團隊後製上美人魚尾巴。（擷取自SBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星全智賢與李敏鎬主演的韓劇《藍色海洋的傳說》即將播出大結局，而在劇中全智賢飾演的美人魚角色，受到觀眾青睞，劇組近日也公開全智賢美人魚裝扮的背後秘辛，只見全智賢長時間泡在水裡，雙腳穿著特殊的感應服裝，在水中努力游泳、演戲，大展敬業且專業的一面。

全智賢（右）對於不滿意的鏡頭，仍十分敬業要求再拍一次。（擷取自SBS）

《藍色海洋的傳說》劇組近日上傳全智賢扮演美人魚時的拍攝花絮，只見全智賢上半身穿著華麗的人魚服裝，下半身則套上綠色的特殊感應器，方便製作團隊後製上美人魚尾巴，全智賢在拍戲現場不斷在水中游泳，還要努力投入感情演戲，一離開水面工作人員則趕緊送上毛巾、倒熱水保暖，即使拍攝過程十分艱辛，全智賢對於不滿意的鏡頭仍會向導演要求「再來一次」，吸滿氧氣再上場，敬業態度令人敬佩。

全智賢（左）和李敏鎬（右）主演的《藍色大海的傳說》即將進入結局。（翻攝自news1）

相關影片：（影片擷取自SBS，如遭移除敬請見諒）