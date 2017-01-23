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黃薇渟有新寵張軒睿 立馬冷落謝佳見

2017/01/23 20:09

張軒睿客串《獨家保鑣》，受到邱思琹、黃薇渟、洪小鈴歡烈歡迎。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森八點華劇《獨家保鑣》明（24日）晚播出完結篇，最終回找來因《狼王子》走紅的小鮮肉張軒睿客串演出，當他一出現，立即成為洪小鈴、黃薇渟等姐姐們的新寵，讓被冷落的謝佳見、孫沁岳忍不住酸說：「真現實！」

張軒睿客串《獨家保鑣》，受到邱思琹、黃薇渟、洪小鈴歡烈歡迎，把孫沁岳、謝佳見、王淮仲冷落一旁。（三立提供）

張軒睿這次客串演出只有兩場戲，但卻是他首次嘗試棚內四機作業，他開玩笑說：「我有被四台相機同時拍過，但四台攝影機同時拍攝卻是頭一遭。」而張軒睿嘴甜，一進攝影棚就哥哥、姐姐們叫不停，也難怪幾位姐姐母愛大噴發。張軒睿說，第一次見到黃薇渟跟謝佳見是在「華劇大賞」，當時就感覺他們非常親切，還有前幾天在三立尾牙也有碰面過，所以不會有陌生感，當時還想著希望有機會能跟一起對戲，沒想到就立馬成真。

張軒睿客串《獨家保鑣》，受到邱思琹、黃薇渟、洪小鈴歡烈歡迎，把孫沁岳、謝佳見、王淮仲冷落一旁。（三立提供）

張軒睿在拿到劇本後，前一晚就興奮的猛背台詞，還翻箱倒櫃替自己弄造型，但好笑的是一到攝影棚後，卻立刻收到新改過後的劇本，讓他頓時傻眼，還好年輕記憶力好，短時間就將台詞記住。

張軒睿客串《獨家保鑣》，受到邱思琹、黃薇渟、洪小鈴歡烈歡迎，把孫沁岳、謝佳見、王淮仲冷落一旁。（三立提供）

劇中的張軒睿享齊人之福，被洪小鈴、黃薇渟、邱思琹三美環繞，謝佳見雖然剛開始有些吃醋，但他也表示：「張軒睿真的很可愛，無邪的性格相處起來很舒服，而且他的機靈也不像是第一次在棚內錄影。」現場大家還開玩笑說「狼王子」終於下山了。而張軒睿雖是首次面對四機作業，但整場戲拍下來竟沒吃螺絲和NG，他笑說這次演出真的非常緊張，很怕自己演不好，「所以我一直告訴自己深呼吸，趕快進入這狀況，不要耽誤大家進度。」

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