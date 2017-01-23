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從約砲哥洗白成新好男人 林利霏讚張翰包辦家事

2017/01/23 20:20

林利霏（左）和張震（右）去年底登記結婚。（合成圖，翻攝自林利霏、張翰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為演出《麻辣鮮師》中的「Gina」一角為觀眾所熟識的女星林利霏，去年12月和影帝張震的哥哥張翰登記結婚，為演藝圈再添一對佳偶，林利霏也已經懷胎4個月。而即使婚前張翰遭前女友爆料約砲，似乎對於兩人的感情也沒有什麼影響，今日林利霏更在臉書放閃說，家事都是老公在做！

林利霏（左）和張震（右）因為合作電視劇《明天一起去樂園》而相識。（翻攝自林利霏臉書）

林利霏今日在臉書發文表示，自己懷孕4個月以來，很幸運的前3個月都沒有孕吐，除了特別喜歡吃大腸麵線和鳳梨酥以外，就只是對於化學的香味格外敏感，不過她反向思考，笑說這樣反而是可以「很好測試是不是天然產品的時候」。

話鋒一轉，林利霏更感謝起老公張翰來，放閃說：「感謝我老公都盡量不讓我彎腰跟做事，他都包辦所有的家事和跑腿。」甚至甜喊「老公辛苦了」，似乎對於張翰之前約砲的行徑已經不以為意。事實上，去年11月張翰遭爆約砲後，12月林利霏就承認帶球嫁給張翰，不過如今林和張的感情感覺相當好，林對於老公的黑歷史已不再追究。

林利霏臉書全文。（翻攝自林利霏臉書）

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