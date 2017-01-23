愛子才剛出生就要「淘寶」 陳妍希耳誤超糗

陳妍希（右）和陳曉（左）結婚後，育有1子，感情生活甜蜜。（翻攝自陳妍希臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星陳妍希，因為演出《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角，沈佳宜而爆紅，她後來和中國男星陳曉合作最新一代《神鵰俠侶》，2人假戲真做萌生戀情，更在交往8個月後修成正果，並在去年底生下寶貝兒子小星星。近日護士叮囑陳妍希，因為寶寶已經過了不是吃就是睡的時期，會更需要父母關心、說話，還比較需要「淘寶」，讓陳妍希相當傻眼，不過事後才發覺是自己耳誤，誤會護士的意思了。

陳妍希誤會護士的話，把「討抱」聽成「淘寶」，讓她超傻眼。（翻攝自陳妍希臉書）

陳妍希今天在臉書PO文說，最近兒子大了不少，護士叮囑她「寶寶現在醒的時間比較長，不像之前不是吃就是睡」，希望陳妍希多跟孩子講講話、陪她玩，「還有比較要淘寶」。陳妍希聽完滿臉困惑，心想：「啥？寶寶這麽小就要淘寶？」不過後來她才發現是耳誤，護士講的其實是「討抱」，讓她大笑說寶寶的世界媽媽難以瞭解，還在文末標註「寶寶你要堅強」，非常搞笑。

陳妍希非常疼愛兒子。（翻攝自陳妍希臉書）

網友看了笑說「這麼小就想要Shopping了嗎」、「妳們兩個都好可愛」，還有網友開玩笑說「有這樣的媽媽生活一定很有樂趣」。