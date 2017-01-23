張立昂包餃子童心噴發 PK劉奕兒拿麵粉互攻

劉奕兒（左）、張立昂包水餃。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕張立昂與劉奕兒主演台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》正在熱播，兩人同屬一家經紀公司，好交情不在話下。趁著農曆新年即將到來，他們進行一場包餃子PK賽，不但比誰包的好看，也要比誰包的最好吃，同時祈求元寶形狀的水餃吃了能夠招財進寶、財源滾滾來。

劉奕兒（左）、張立昂包水餃。（記者潘少棠攝）

最近趕著拍戲的張立昂與劉奕兒，難得忙裡偷閒體驗包餃子的樂趣，從準備餡料、調味到最後包成一顆完整水餃，每個過程都玩得不亦樂乎。只見張立昂慢條斯理地將餃子皮摺得有模有樣，反觀劉奕兒卻貪心得把餡料包太多，搞得整顆水餃快被撐爆，她笑說：「我喜歡料多一點嘛！這樣才好吃。」過程中，他們突然童心大發，將沾滿麵粉的手，故意往對方的臉攻擊，劉奕兒雙頰多了兩塊白色腮紅，張立昂卻是長滿白鬍子，讓整個比賽過程充滿不少歡笑聲。

劉奕兒（左）、張立昂包水餃。（記者潘少棠攝）

最後勝負揭曉，劉奕兒的餃子大顆飽滿，味道鮮美略勝一籌，張立昂包的餃子外型也不錯，但口味稍微清淡，他懊悔的說：「我人生包過的水餃，一隻手數得出來，剛在製作過程中，看到奕兒失手放太多調味料，原本還很高興，以為我贏定了，想不到她誤打誤撞，煮出來的餃子味道很剛好。」比賽結束後，兩人一時興起做起「創意餃子」，劉奕兒不意外的做出兩顆「霸氣十足」的超大餃子，相較之下，與出自張立昂之手的迷你餃及千層餃，頓時形成強烈對比。

劉奕兒（左）、張立昂包水餃。（記者潘少棠攝）

張立昂過去過年都是一個人在國外，漸漸也習慣不會特別過農曆新年，這兩年也是埋首在工作中，不過今年他的爸爸難得與全家人團聚，心情格外興奮；劉奕兒每年春節都非常期待回台南找外婆，即便因工作的關係只放1、2天假，也會下去圍爐吃火鍋，她說：「那裡是我的避風港，我最喜歡跟外婆包餃子，還會幫忙切料，炸年糕也是必吃的。」

劉奕兒包水餃。（記者潘少棠攝）

2016年，兩人分別在戲劇上交出漂亮成績單，張立昂去年演出《1989一念間》爆紅，成為新一代偶像劇一哥；劉奕兒則在《美好年代》挑大樑，備受矚目。雞年到，張立昂感慨的說：「2016這一年充滿了很棒的回憶，其實要說再見有點傷感，但願新的一年會更好！也希望家人都能健康、快樂，《浮士德的微笑》收視愈來愈高。」劉奕兒同樣祝福身邊的人健康、工作順利，也期許自己每天都更進步一點，繼續保持赤子之心，她笑說：「我從小對體育就很在行，平時也會跟朋友練拳，希望接下來可以拍武打戲，展現出帥氣的一面。」

張立昂包水餃。（記者潘少棠攝） 張立昂包水餃。（記者潘少棠攝）