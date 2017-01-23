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蔦屋海外一號店WIRED CAFE 陳柏霖被問到庭萱...

2017/01/23 18:58

TSUTAYA BOOKSTORE，落腳統一時代百貨，暖男陳柏霖（中）與CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎、TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏大聊生活風格。（TSUTAYA BOOKSTORE提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕TSUTAYA BOOKSTORE落腳統一時代百貨，暖男陳柏霖雖近日與庭萱的曖昧情誼再度備受矚目，但他出席生活風格座談，與CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎、TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏大聊生活風格，避談感情。問及個人對於生活風格的定義，陳柏霖提到，他認為直覺很重要，因為現在人每天都會收到很多訊息，要從中過濾很費工，希望不要被太多訊息影響，譬如看電影，他就不喜歡先看影評。

TSUTAYA BOOKSTORE雜誌區，涵蓋中、日、歐美等外文書籍。（記者凃盈如攝）

TSUTAYA台灣董事總經理安田秀敏則認為，生活周邊的小事，都是生活風格的面相，譬如看場合打扮，正是生活風格的展現；CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎則提到，他現在的生活風格就是「鐵人三項」，享受跑步到極限產生一點幻覺的微妙感受。他還強力推薦陳柏霖喝Mojito，他認為這是款搭配旅行、閱讀，都很適切；至於必吃料理，楠本修二郎提到，WIRED CAFÉ 引進了使用福岡明太子名店「鱈卵屋」FUKUYA所製作的明太子奶油義大利麵最具特色，可嚐到明太子平均地分布於麵條上與奶油融合的香氣，這次WIRED CAFÉ與TSUTAYA BOOKSTORE合作開海外首店，他還特別將涉谷的WIRED CAFÉ memu都改了一輪，讓台灣嚐到的菜，與日本同步！

TSUTAYA BOOKSTORE藏書15,000冊，因強調生活風格，故烹飪料理類佔2000本。（記者凃盈如攝）與TSUTAYA BOOKSTORE複合之WIRED TOKYO咖啡店，可在店內閱覽還沒結帳的書籍。（記者凃盈如攝）

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