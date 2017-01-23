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鬼怪夫婦偕使者現身演唱會？ 應援「德華」陸星材遭否認

2017/01/23 20:54

《孤單又燦爛的神-鬼怪》主演（左起）李棟去、劉寅娜、陸星材、孔侑、金高銀因戲迎來高人氣。（翻攝自《鬼怪》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯劇《鬼怪》於日前播出完結篇，意想不到的劇情轉折讓劇迷又哭又笑，該劇也刷新電視台收視佳績，在劇迷的一片叫好聲完美落幕。主演群孔侑、金高恩和李棟旭傳出昨日現身在韓團「BTOB」演唱會上，為主演群年紀最小的陸星材應援，展現私下的好交情。

照片中被圈起來的三人據傳是孔侑、金高恩和李棟旭，但後來遭到經紀公司否認。（翻攝自《韓星網》）

《鬼怪》中飾演孔侑家臣後代的陸星材，是偶像跨界到戲劇圈，以韓劇《Who Are You－學校2015》打開知名度，演技也備受肯定。據《韓星網》報導，BTOB在21、22日連兩天舉辦演唱會，有粉絲稱拍到孔侑、金高恩和李棟旭三人低調現身在演唱會上，而陸星材本人並不知情，稍後4人一起參加《鬼怪》的殺青宴。

陸星材（左2）是偶像團「BTOB」最小的成員。（翻攝自BTOB官方臉書）

不過，消息傳出後BTOB所屬經紀公司澄清，三人確認行程後，因在同一時間都有活動，所以並沒有在22日觀看BTOB的演唱會，更稱當天陸星材雖然有在演唱會上提起一事，但他聽到的也是錯誤的訊息。

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