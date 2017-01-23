T.O.P下月入伍 淚喊「會非常想念你們」

T.O.P下個月9日即將入伍服役。（翻攝自T.O.P Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團「BIGBANG」昨日在香港舉辦的十週年演唱會圓滿落幕，這次演唱會是成員T.O.P入伍前最後一次公開表演，對成員和粉絲都有著非比尋常的意義，昨日演唱會結束後，T.O.P更在粉絲呼喊下，從後台返回舞台，比出愛心手勢感謝粉絲支持。

T.O.P昨日演唱會結束後，還返回舞台向粉絲道別。（合成圖，擷取自自T.O.P Instagram）

今日有粉絲公開T.O.P在演唱會上粉絲道別的影片，影片中T.O.P感性地說：「結束這場演唱會後，大家可能有一段時間不會看到我，但我會快去快回，謝謝你們給我的美好回憶。」讓粉絲相當不捨，演唱會結束後，T.O.P也在歌迷大喊下，回到舞台和粉絲道別，事後他也在Instagram感謝歌迷10年的支持，寫到，「非常感謝大家，真的會非常想念你們。我會帶著這份思念，以更加成熟的面貌，盡快回到大家身邊的。」據了解，T.O.P將在下月9日入伍服役，短時間內「BIGBANG」成員將以solo活動為主。

BIGBANG昨日香港演唱會是5人最後一次合體。（翻攝自STARNEWS）

I'll miss you a lot. 감사합니다 여러분 정말 많이 그리울것입니다 그리움을 통해 더욱 성장해 돌아오겠습니다 행복합니다. T.O.P（@choi_seung_hyun_tttop）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 22 5:34上午 PST 張貼