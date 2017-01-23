Darren從小香噴噴 最常被女老師愛的抱抱

《700歲旅程》演員「Darren」邱凱偉（右）與朱陸豪到老人日間照顧中心和長輩們同歡。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《700歲旅程》演員「Darren」邱凱偉與朱陸豪趁著歲末，到台北市松山老人日間照顧中心和長輩們一起互動同歡，農曆春節將至，Darren分享每年最期待的事情就是小阿姨從新加坡回來一起過年，他透露：「每年她都會做新加坡過年的吉祥菜『撈魚生』，筷子撈得越高越能轉運、非常好玩。」

Darren也表示春節都在屏東老家過年，幾乎不太去人潮多的地方走春，得意的說：「因為屏東老家娛樂設施很多，可以唱歌又可以運動還有吧台，樓下還可以抓藥，應有盡有根本就像個里民活動中心！」朱陸豪一聽立刻笑回：「如果今年心血來潮回南部過年的話就去找你！」

家中開中藥行的Darren平時私底下還會自己煎藥，因為小時候耳濡目染，意外讓他從小就變「師奶殺手」，他笑著解釋：「家裡一煎藥身上都會有香味，所以幼稚園老師都說我很香，特別愛抱我。」

《700歲旅程》演員「Darren」邱凱偉（左）與朱陸豪到老人日間照顧中心和長輩們同歡。（台視提供）

這次他們兩人與長輩們同歡，特別準備保健食品作為交換禮物加碼，而堪稱「台灣第一武生」的朱陸豪，更在現場獻唱一段經典京劇《淮河营》，博得滿堂彩，感性的他看到日照中心的長輩們，不禁想起已經過世的母親，不捨表示：「當初她中風後常待在家很少出門，後來就得了失智症，所以我特別能體會家屬的心情，今天看到這些長輩們很健康能出來走動，玩遊戲覺得特別欣慰！」

台視《700歲旅程》，本週劇情發展到天勇（喜翔飾）和愷琳（潘奕如飾）這對相差30歲的「勇琳CP」，在藍山伯的助攻下眼看即將修成正果，但一場突如其來的意外，卻讓大夥慌了手腳。