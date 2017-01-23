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「太低也不行」 KIMIKO放送剛剛好事業線辣照

2017/01/23 17:35

KIMIKO是知名舞蹈老師。（合成圖，翻攝自KIMIKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師KIMIKO不僅擁有一雙超會放電的笑眼，性感的身材曲線更是眾多女性嚮往的目標。而大方不藏私的KIMIKO除了時常在臉書跟大家分享健身知識以外，更經常曬出自己的性感照給粉絲大飽眼福。今日，KIMIKO就在臉書貼出了一張穿著低胸背心的自拍照，除了胸前的事業線超深邃，甚至留下引人遐想的文字「太低也不行剛剛好就好」。

KIMIKO身材超好，時常放送性感照。（合成圖，翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO今日下午於臉書貼出一張自拍，並發文標籤「太低也不行剛剛好就好」引起好奇。照片中，KIMIKO不僅對著鏡頭甜笑、一雙電眼瞇成彎月形超勾人，往下一看，她的背心領口還正好使她露出些許事業線，若隱若現的性感令粉絲直呼「凍未條」，讓人以為她的「太低也不好」是在指自己露出「剛剛好」乳溝。

不過，其實KIMIKO講得「太低也不好剛剛好就好」，應該是在指「體脂肪」，由於她的發文第一句就寫到「17.3%的微笑」，因此應該是她如今的「體脂率」已經降到17.3%。事實上，KIMIKO過去曾多次呼籲大眾「體重不重要，體態才重要」的概念，自爆自己雖然體重有5開頭，但是因為身體都是肌肉、體態非常結實，並不是體重輕就代表瘦。

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