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張兆志愛攝影 只因心疼女友腦瘀血罹短暫失憶症

2017/01/23 18:37

許允樂（左）和張兆志穩定交往，日前張兆志求婚成功。（翻攝自許允樂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張兆志時常在臉書上分享感情觀，也會替網友解惑，曾有過一段婚姻的他，和相差13歲的女有許允樂交往兩年多，日前求婚成功。一向給人樂觀快樂模樣的許允樂去年在臉書透露，過去因為半工半讀導致身體健康亮紅燈，腦中的瘀血讓她有短暫失憶症及手會出現突然無力的狀況，因此張兆志會利用攝影替她記錄生活的每個細節，讓她相當感動。

張兆志（左前）和許允樂（右1）兩人都已經見過雙方家人。（翻攝自許允樂臉書）

許允樂分享自己辛酸的過去，因為家中生意突然出現問題，14歲就到火鍋店打工，高中時忙打工學業導致超過身體負荷而昏倒，大學時父親發現罹癌後8個月就過世，她和哥哥咬牙忍著悲傷撐過，她會因為思念父親趁著休息時躲進廁所痛哭。不過愛面子的她為了不讓母親傷心，強顏歡笑地度過每一天，體重還因此爆瘦到45公斤，在第三次的昏倒後被送醫才發現是因為壓力導致的急性休克，之後更被檢查出右腦有零星的瘀血，常常會同一個問題5分鐘內問了2次，手也會忽然無力掉東西。

張兆志時常幫女友拍照。（翻攝自許允樂臉書）

張兆志一開始會嚇到，知道她有短暫失憶症，他依然保持著耐心摸著她的頭說：「沒關係，我可以再多說一次。」出去玩也會一直拍照錄影，並為她剪接影片，只為了不記得細節時給她看，她感動到淚崩。

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