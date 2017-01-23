吳佩慈砸40億送禮 慶祝婆婆酒店開幕

吳佩慈大手筆砸40億台幣，在婆婆即將開幕的酒店裝飾兩條金龍。（翻攝自吳佩慈微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳佩慈為百億富商男友紀曉波生下女兒小蕊蕊與兒子漢斯，但兩人至今都尚未登記結婚。吳佩慈升格人母後，便退出演藝圈，與男友定居香港，專心在家當貴婦。吳佩慈日前才被爆，用16億現金一次付清，買下海景豪宅，今又被媒體爆料，為了慶祝婆婆在塞班島的八星級酒店開幕，吳佩慈砸下40億台幣，聘請歐洲珠寶工匠，打造兩條金龍。

吳佩慈為富商男友紀曉波，生下一雙兒女。（翻攝自吳佩慈Instagram）

據《騰訊娛樂》報導，吳佩慈的「婆婆」崔麗杰在美國塞班島投資的八星級酒店即將開幕，吳佩慈為討婆婆歡心，大方出手40億台幣，請來歐洲珠寶工匠設計兩條金龍，更鑲上250萬顆施華洛世奇水鑽，每條巨龍長達50公尺，共達20公噸，將在酒店開幕時，懸掛在大廳作為賀禮。

吳佩慈時常在社群網站幫「婆婆」宣傳塞班島酒店。（翻攝自吳佩慈Instagram）

事實上，吳佩慈平常鮮少在社群網站發文，一發文就是在宣傳塞班島，先前還在IG上曬出崔麗杰和歐巴馬的合照，甜喊「我驕傲的婆婆」、「婆婆最棒」，似乎和未來婆婆十分親暱，這次一出手就是40億，儼然是演藝圈隱形富豪。