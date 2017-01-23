上節目狂臭臉遭酸學學包偉銘 曹西平怒嗆：你來玩玩看

曹西平最近上遊戲節目遭批不如包偉銘。（合成圖，翻攝自曹西平臉書、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平因為一句「醜八怪」爆紅後，近來也頻繁在吳宗憲的綜藝節目亮相，尤其是他對於近期上《綜藝玩很大》的廣州篇更是付出諸多心力，不僅多次在臉書提及自己年紀一把、怕動物又不玩遊樂設施，卻還是敬業地突破心房參與遊戲、玩到回飯店之後狂吐，也曾數次提醒粉絲要記得收看。然而，網友對於曹西平自稱的努力似乎不太領情，除了列出他「臭臉、不尊重人、很吵」等數條罪狀，甚至直嗆他多學學宿敵包偉銘！

曹西平害怕動物又不敢玩遊樂設施。（合成圖，截取自YouTube）

《綜藝玩很大》近期播出廣州篇後雖然收視創佳績，但酸民對於曹西平的表現卻似乎不太滿意，先是批評他動不動就擺臭臉、要一旁的吳宗憲勸才願意玩遊戲，更直指他對關主和來賓都很不尊重還吐口水。儘管有人護航曹是在做效果，但酸民認為曹效果已經做過頭、在節目中非常吵，年紀同樣很大吳宗憲都很敬業地玩遊戲，曹卻始終討價還價，列舉曹多條罪狀。

此外，更有人譏說要曹西平多學學他的宿敵包偉銘，直說包至少不會整場臭臉，也不會因為體力無法負荷就要人家一直哄才肯玩遊戲，不過也是有人認為同樣轉型為通告藝人，曹比包有效果很多。還有網友表示，一開始曹接通告就應該知道這是遊戲節目，酸說「你玩不起那就別勉強自己」、「這叫玩很大不是擺臭臉玩很大」。

曹西平曾多次公開表示自己不願意跟包偉銘做朋友。（翻攝自包偉銘臉書）

對於網友的種種酸言酸語，曹西平也不甘示弱在臉書回嗆，他表示自己入行已經36年他很清楚自己在幹嘛，總有一天他沒熱情了就會消失，「如果今天我上節目沒有收視率我早就消失了你們不用來罵我」，更嗆說要網友自己去玩玩看，再不然就請出跟他同年紀的爸媽來比，看看會不會玩到吐。

網友狂罵曹西平擺臭臉又不敬業。（合成圖，截取自YouTube）

曹西平臉書全文。（翻攝自曹西平臉書）