許瑋甯曾陷低潮沒戲拍 感謝林心如拉她一把

許瑋甯（左）因林心如的邀約進入《16個夏天》，用細膩演技找回自己的舞台。（翻攝自許瑋甯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，默默耕耘10年直到2014年因電影《相愛的七種設計》入圍金馬獎最佳新演員後才受到注意，隔年更憑著電視劇《16個夏天》和電影《紅衣小女孩》人氣飆漲，不過在發光發熱的背後許瑋甯曾度過沒有戲約的日子，讓她無助又沮喪，幸好林心如邀她進《16個夏天》讓她重拾信心。

《16個夏天》劇中演員感情十分要好，戲散情不散。（合成圖，翻攝自林心如臉書、許瑋甯Instagram）

近年許瑋甯演技備受肯定，去年更以《紅衣小女孩》和《失控謊言》、《世紀末的華麗》奪下台北電影節「最佳女主角獎」，擁有亮眼的成績，據雜誌《marie claire》報導，許瑋甯表示曾有非常長的一段時間沒有人找她演戲，讓她陷入低潮甚至打電話向媽媽哭訴：「我沒救了，大概一輩子就這樣了……。」她力求振作，很快就積極尋找新的目標，為了實現自己的夢想，她開始甩嬰兒肥、放下過去戀情、獨自旅行。

許瑋甯（左）感謝林心如在自己曾陷低潮時拉她一把。（翻攝自林心如微博）

許瑋甯談到人生中最感謝的兩個人，一個是陪伴在旁鼓勵自己的經紀人，以及拉她進《16個夏天》劇組的林心如，不僅讓她奪下人生的第一個演員獎項，喜獲金鐘最佳女配角，也讓她走出陰霾，對於在劇中飾演暗戀林心如的鄭瑞瑞，她笑稱「那時在戲中我真的很喜歡心如，下戲之後我看到她都會臉紅，都覺得很尷尬，我們除了像姊妹，也多了一層，曾經是戀人的感覺，很微妙，也好像曾經一起經歷過學生時期、一起長大的朋友。」