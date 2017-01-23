限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

容貌變化大頻被指整形 糖果PO豬鼻照自清

2017/01/23 16:03

許多人認為糖果出道至今容貌變化很大。（合成圖，翻攝自糖果臉書、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「糖果」陳斯亞年紀輕輕就從《我愛黑澀會》出道，以甜美的外貌和精湛的舞藝擄獲大批粉絲，這幾年糖果除了勤上綜藝節目通告，也組過女團「Twinko」，不過去年糖果正式離開該團。而出道以來飽受整形傳聞的她，今日也在臉書上PO出豬鼻子照自清，甚至嗆說：「本宮不是塑膠，本宮是肉做的。

糖果PO出豬鼻子照自清。（翻攝自糖果臉書）

糖果由於被許多網友認為出道到現在容貌變化很大，因此總是被「整形」的話題纏繞，甚至許多人嘲諷她現在長得像偽娘「小A辣」。而今日糖果疑似是受不了酸民不停攻擊她的臉很假，便PO出一張自己的「豬鼻子照」力證自己沒有整形，更表示強調自己是肉做的不是塑膠，回嗆酸民說「謝謝酸民們，繼續酸吧！送你們一個豬鼻子」。

糖果被指長得像偽娘「小A辣」。（翻攝自小A辣臉書）

對於糖果PO照自清，大多粉絲都留言鼓勵她不需要理會酸民的瘋言瘋語，直誇她充滿自然美，甚至有人認為糖果的豬鼻照是自己看過最美的，從下往上拍一點雙下巴都沒有也太瘦了！不過，也是有人認為她PO這種角度的照片，一定還是會被質疑，直言「這張角度還是會有人酸」。

相關新聞

推薦新聞
雪莉上空只穿吊帶褲 遭酸「真的不愛穿內衣」 雪莉上空只穿吊帶褲 遭酸「真的不愛穿內衣」
2017/01/23 16:18
容貌變化大頻被指整形 糖果PO豬鼻照自清 容貌變化大頻被指整形 糖果PO豬鼻照自清
2017/01/23 16:03
（影音）寶貝兒子太搞笑 變裝「開喜婆婆」笑翻六月 （影音）寶貝兒子太搞笑 變裝「開喜婆婆」笑翻六月
2017/01/23 16:00
驚！為獨生女香奈兒 李翊君出國倒數 驚！為獨生女香奈兒 李翊君出國倒數
2017/01/23 15:50
（影音）宋仲基記者會搶秀吉祥話 新年新願望不離好麻吉李光洙 （影音）宋仲基記者會搶秀吉祥話 新年新願望不離好麻吉李光洙
2017/01/23 15:42
放話炸白宮挨轟 瑪丹娜：只是比喻 放話炸白宮挨轟 瑪丹娜：只是比喻
2017/01/23 15:23
《庶務二課》女星認分居老公 宣布退出演藝圈 《庶務二課》女星認分居老公 宣布退出演藝圈
2017/01/23 15:20
蔡依林不發專輯 全因掉《鬼怪》坑瘋追孔侑 蔡依林不發專輯 全因掉《鬼怪》坑瘋追孔侑
2017/01/23 15:02
（影音）宋仲基笑稱為芒果冰來台 「昨天」、「明天」傻傻分不清 （影音）宋仲基笑稱為芒果冰來台 「昨天」、「明天」傻傻分不清
2017/01/23 14:48
小哈利超黏妹妹 伊能靜稱是「給小米粒最好的禮物」 小哈利超黏妹妹 伊能靜稱是「給小米粒最好的禮物」
2017/01/23 14:43
名人相繼跌倒離世 前世仙女嘆人生無常 名人相繼跌倒離世 前世仙女嘆人生無常
2017/01/23 14:38
《功夫》啞巴妹順利產子 丈夫甜喊：感謝妳隱忍誤會10年 《功夫》啞巴妹順利產子 丈夫甜喊：感謝妳隱忍誤會10年
2017/01/23 14:38
26年前當伴娘影片曝光！凱特王妃9歲就是美人胚子 26年前當伴娘影片曝光！凱特王妃9歲就是美人胚子
2017/01/23 14:34
當年車禍險丟小命 SJ圭賢今年內以公益兵身份入伍！ 當年車禍險丟小命 SJ圭賢今年內以公益兵身份入伍！
2017/01/23 14:22
豐臀金創傷症候群不跟老公嘿咻 肯伊聘性愛教練救婚姻 豐臀金創傷症候群不跟老公嘿咻 肯伊聘性愛教練救婚姻
2017/01/23 13:48
後悔莫及！《自殺突擊隊》導演現在才想讓小丑當主要反派 後悔莫及！《自殺突擊隊》導演現在才想讓小丑當主要反派
2017/01/23 13:36
蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！ 蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！
2017/01/23 13:27
分手許孟哲 張艾亞聞5566神曲直喊「不要」 分手許孟哲 張艾亞聞5566神曲直喊「不要」
2017/01/23 13:16
張艾亞失戀哭瞎 聽到《我難過》一秒又眼眶紅 張艾亞失戀哭瞎 聽到《我難過》一秒又眼眶紅
2017/01/23 13:15
把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事 把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事
2017/01/23 12:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.