容貌變化大頻被指整形 糖果PO豬鼻照自清

許多人認為糖果出道至今容貌變化很大。（合成圖，翻攝自糖果臉書、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「糖果」陳斯亞年紀輕輕就從《我愛黑澀會》出道，以甜美的外貌和精湛的舞藝擄獲大批粉絲，這幾年糖果除了勤上綜藝節目通告，也組過女團「Twinko」，不過去年糖果正式離開該團。而出道以來飽受整形傳聞的她，今日也在臉書上PO出豬鼻子照自清，甚至嗆說：「本宮不是塑膠，本宮是肉做的。」

糖果PO出豬鼻子照自清。（翻攝自糖果臉書）

糖果由於被許多網友認為出道到現在容貌變化很大，因此總是被「整形」的話題纏繞，甚至許多人嘲諷她現在長得像偽娘「小A辣」。而今日糖果疑似是受不了酸民不停攻擊她的臉很假，便PO出一張自己的「豬鼻子照」力證自己沒有整形，更表示強調自己是肉做的不是塑膠，回嗆酸民說「謝謝酸民們，繼續酸吧！送你們一個豬鼻子」。

糖果被指長得像偽娘「小A辣」。（翻攝自小A辣臉書）

對於糖果PO照自清，大多粉絲都留言鼓勵她不需要理會酸民的瘋言瘋語，直誇她充滿自然美，甚至有人認為糖果的豬鼻照是自己看過最美的，從下往上拍一點雙下巴都沒有也太瘦了！不過，也是有人認為她PO這種角度的照片，一定還是會被質疑，直言「這張角度還是會有人酸」。