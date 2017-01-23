（影音）宋仲基記者會搶秀吉祥話 新年新願望不離好麻吉李光洙

〔記者粘湘婉／台北報導〕人氣男星宋仲基今為「中國信託LINE Pay」卡站台，穿西裝帥氣現身秀國語，還現場接受吉祥話大考驗，現學現賣「爆竹一聲除舊歲」，標準發音獲讚賞。今他提到新年新願望，照樣三句不離好麻吉李光洙，放話想跟好友一起當DJ。

宋仲基LINE PAY代言記者會。（記者王文麟攝）

宋仲基先前剛拍完電影《軍艦島》，目前尚未接下新作品，今他被問到新年新願望，台下粉絲大喊「結婚」，他淡淡笑著否認，笑著表示其實他很想接新作品，希望未來有機會能到別的國家拍戲。此外，他和好友李光洙，合作韓綜《RUNNING MAN》後結為哥倆好，2人私下常聚在一塊，還去對方主演韓劇中客串，今他也主動提到哥兒們，表示未來也想挑戰當廣播DJ，「不過我自己應該無法主持一集節目，如果可以與他一起主持，應該會蠻好玩的」。

宋仲基LINE PAY代言記者會。（記者王文麟攝） 宋仲基LINE PAY代言記者會。（記者王文麟攝） 宋仲基LINE PAY代言記者會。（記者王文麟攝） 宋仲基LINE PAY代言記者會。（記者王文麟攝） 李光洙與宋仲基是超級好朋友。（資料照，記者王文麟攝）