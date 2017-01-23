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（影音）寶貝兒子太搞笑 變裝「開喜婆婆」笑翻六月

2017/01/23 16:00

李易公開兒子搞笑的樣子。（翻攝自李易臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星六月和演員老公李易結婚後，生活非常幸福，目前育有寶貝兒子Star和愛女Shinny，兩個小娃兒不只五官都跟爸媽一樣精緻，就連搞笑功力也是一流，日前Star把臉撞上蚊帳，五官全都皺成一團，逗得六月笑到不行，網友看了也直呼：「根本是周星馳的接班人！」

李易（左）和六月（右）的寶貝兒子Star（中）不只外型可愛，還頗有搞笑天分。（翻攝自李易臉書）

李易今天在臉書PO出一則影片，影片中Star不停地把臉撞在蚊帳上面，眼睛、眉毛跟嘴巴都擠成一團，讓六月看了笑翻，直呼戴上頭巾就可以演「開喜婆婆」，也讚賞Star放得開，直言「喜感比性感重要」。

李易（左）和六月（右）婚後生活幸福，常常在臉書分享一家有趣的事情。（翻攝自李易臉書）

Star最後看到大家笑成一片，才心滿意足地笑著跑掉，讓網友看完大讚「根本是諧星」、「太有天分了」、「未來的周星馳」，也有網友看了覺得Star很有廣告童星的架勢，推薦Star去拍廣告，但李易則回應目前還不會考慮。

相關影片：影片擷取自FaceBook，如遭移除敬請見諒。

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