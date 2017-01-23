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為了李坤城不再化妝打扮 林靖恩眼鏡妹造型示人

2017/01/23 15:49

林靖恩自爆其實自己是為了李坤城才戴眼鏡。（合成圖，翻攝自林靖恩臉書、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「爺孫戀」的男女主角李坤城和林靖恩由於年紀相差41歲，從相戀以來就一直是大眾討論的話題中心，日前兩人為了澄清不實謠言，難得合體上利菁的節目《麻辣天后傳》，沒想到一向給人樸素清純感林靖恩竟然摘下眼鏡登場，當被問及為何改變造型時，林更自曝其實她會戴眼鏡的原因跟李坤城有關！

李坤城（右）和林靖恩（左）的戀情因為相差太多歲震驚眾人。（翻攝自林靖恩臉書）

林靖恩日前上節目時改戴隱形眼鏡亮相，甚至還化了點妝，不同於以往清純示人的模樣，獲網友誇讚「變得很漂亮」，至於為何會改變造型，根據《ETtoday》報導，林靖恩說其實她以前是個非常愛漂亮的女生，不但很愛打扮也都會化妝出門，且她一直以來都是戴隱形眼鏡。只不過跟李坤城在一起之後，林想要讓自己看起來更成熟穩重一點，才將已經束之高閣的眼鏡重新拿出來戴。

李坤城（左）和林靖恩（右）日前一起上利菁主持的《麻辣天后傳》。（截取自YouTube）

此外，林靖恩對於自己高中休學的話題似乎相當敏感，直言這會讓自己相當不舒服，而李坤城也替她緩頰說其實林靖恩很愛看書、國文造詣很好，只是不愛唸書而已。至於她都看什麼樣的書，李則回答《飢餓遊戲》、《哈利波特》等外文翻譯小說，答案有點尷尬。

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