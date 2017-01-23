（影片）TWICE短裙太短顯走光 哈妮下一秒暖救援

哈妮（右）見TWICE兩名成員因裙子過短，而主動給予幫助。（合成圖，翻攝自TWICE官方臉書、Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感女團「EXID」哈妮（Hani）因甜美外表和不做作的直爽個性，成為廣告綜藝的新寵兒，大喇喇的性格還被粉絲暱稱為「安哥」，不過私底下的她十分細心、善良，去年底又被粉絲拍到她主動照顧其他女團的影片，超暖行為被推爆。

哈妮（左3）發現「TWICE」SANA（左2）和MINA（左1）裙子太短可能會曝光。（翻攝自YouTube）

日前網友公開去年在底MBC「歌謠大祭典」上，哈妮發現「TWICE」成員SANA和MINA坐定位後，雙手緊壓住裙子，尤其MINA因為裙子太短略顯不自在地不斷調整短裙，坐在一旁的哈妮發現這樣的狀況後，毫不猶豫地轉身拿起身後的靠枕，並把原本自己腳上的抱枕先行遞給她們，確定對方蓋住腿、免於走光危機後，才露出放鬆開心的笑容，一旁的LE正好目睹這一段，默默地點了點頭，像是稱讚她暖心照顧後輩的行為。

哈妮（左3）SANA（左2）和MINA（左1）裙子太短，毫不猶豫地將靠枕和抱枕給她們蓋住腿部，免於走光危機。（合成圖，翻攝自YouTube）

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