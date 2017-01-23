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放話炸白宮挨轟 瑪丹娜：只是比喻

2017/01/23 15:23

瑪丹娜在21日的「女權大遊行」上，語出驚人表示自己想炸毀白宮而挨轟。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕為了向過去常發表歧視女性言論的新美國總統川普正式上任，來自82個國家、673個城市的民眾，於21日共同發起了「女權大遊行」（Women's March）走上街頭，一向相當厭惡川普的流行天后瑪丹娜也親自響應了這場遊行活動，除了當著CNN等多個國際知名電視台的直播鏡頭前，連續三次罵出「Fxck」的不雅詞彙外，還語出驚人說有想要炸掉白宮的念頭，顯示出自己對於川普上任的憤怒。然而，這番帶有威脅意味的不妥發言，卻也讓娜姊陷入爭議之中，今天（23日）她就在自己的Instagram上澄清，說那只是一種「比喻」罷了。

原本就對川普十分不滿的瑪丹娜，在「女權大遊行」上展現出自己對新政府上任的憤怒之情。（美聯社）

瑪丹娜21日在美國首府華盛頓的「女權大遊行」活動上，激憤表示：「是的，我很生氣、我非常憤怒，我甚至有了想要炸毀白宮這樣的糟糕念頭，但我知道這麼做並不會改變什麼，我們絕對不能陷入絕望之中」，鼓勵大家一起團結起來，以「愛」之名向川普發起一場革命。由於她是在轉播鏡頭前說出這些話的，不少觀眾就砲轟瑪丹娜的發言十分不妥，她今天就在自己的Instagram上解釋：「我到現場來表達我自己，這就是我當時所做的，不過我也想澄清，我並不是一個暴力的人，更不會去宣揚暴力行為，人們是否有真的聽懂我想表達的，而非在我的話中挑語病這件事，是十分重要的。」

瑪丹娜鼓勵大家一起團結起來，以「愛」之名向川普發起一場革命。（美聯社）

不僅如此，瑪丹娜也補充：「我的演講是從：『我想要開啟一場以愛之名的戰爭』開始的，接著我就趁這個機會，來鼓勵所有女性以及參加遊行的群眾一定要團結起來、不要陷入絕望之中，用這股集結起來的力量來改變世界」，她更強調：「我用了一個比喻來闡述這件事，而且我也分享了2種看待此事的方法，一個就是要抱持希望，另一個則是感到憤怒，我自己的情緒就是偏於後者。」娜姊也說，自己明白對既定事實感到憤怒並不能解決一切，因此再次強調唯一能夠做出改變、讓世界變得更加美好的，就是「愛」了，她對於自己能夠站在台上對所有群眾說出：「我們選擇了愛」這件事，仍然感到相當驕傲。

對於自己不妥的發言，瑪丹娜澄清那只是一種「比喻」。（翻攝自瑪丹娜Instagram）

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