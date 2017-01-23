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首頁 > 婉君推

（影音）宋仲基笑稱為芒果冰來台 「昨天」、「明天」傻傻分不清

2017/01/23 14:48

宋仲基今為「中國信託LINE Pay」卡站台。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕人氣男星宋仲基靠《太陽的後裔》擄獲大批粉絲的心，昨他義氣相挺，替師弟朴寶劍台北見面會站台，「雙帥」合體玩遊戲大秀好默契；今他接棒師弟，為「中國信託LINE Pay」卡站台，上台秀國語，卻傻傻「昨天」、「明天」分不清，逗笑眾人。

宋仲基今為「中國信託LINE Pay」卡站台。（記者王文麟攝）

宋仲基昨現身朴寶劍台北見面會，笑稱為芒果冰才答應來台，今宋仲基表示，原本想去夜市逛逛，但擔心粉絲安全，只有在飯店附近晃晃，沒吃到最愛的芒果冰，笑稱下次要為芒果冰再來台。在台上時，他也一時口誤講錯國語，一會說昨天、下秒說明天，讓他趕忙向翻譯還有主持人黃子佼求救，逗趣插曲讓眾人笑開懷。

宋仲基今為「中國信託LINE Pay」卡站台。（記者王文麟攝）

此外，當初宋仲基與朴寶劍合拍信用卡廣告，台詞「哇」個不停，朴寶劍卻多了一句台詞，主持人黃子佼當場打趣表示：「為什麼你台詞比較少，是不是錢拿比較少」，他趕忙用國語回說：「沒有」，並大方接受國語吉祥話大考驗，現學現賣「爆竹一聲除舊歲」，標準發音獲讚賞。今他結束記者會後，將在晚間和朴寶劍一同搭機返韓，班機不公開

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