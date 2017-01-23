限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《功夫》啞巴妹順利產子 丈夫甜喊：感謝妳隱忍誤會10年

2017/01/23 14:38

黃聖依近日順利產下第二胎。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星黃聖依2004年演出電影《功夫》中的啞巴妹走紅，隔年與巨力集團副董事長楊子相戀，但為保護楊子與前妻生的孩子，她選擇隐婚8年，直到2015產下1子，消息曝光才對外界公開婚事，如今也順利產下第二胎的她，老公還難得公開感謝嬌妻，在微博甜曬恩愛。

黃聖依前陣子才被目擊身懷六甲，現身溫哥華某家診所，低調待產，消息一曝光後，黃聖依所屬的「巨力影視傳媒」隨後也證實喜訊，據中國《全明星探》報導，負責人也在今日（23日）表示她已順利產下第二胎，「聖依生產非常順利，寶寶很可愛，感謝大家關心！」並表示她坐完月子、身體恢復後，會迅速復出投入工作，因《中南保鑣》、《大清相國》等劇在等拍攝。

此外，向來低調的楊子也開心的在微博上曬恩愛，除了表示：「母子平安，順利、順產，一切都好」外，還感性對妻子黃聖依甜蜜大告白，「感恩聖世，國泰民安，感謝聖依，面對誤會，十年隱忍，感謝粉絲，一如既往的支持，感謝所有的親人和朋友！我們將永遠以一顆善良心，友愛的去關心這個世界，將愛傳播四方！」感謝妻子這結婚10年的辛勞。

楊子在微博上敢性感謝老婆結婚10年了辛勞。（翻攝自微博）

相關新聞

推薦新聞
17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼 17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼
2017/01/23 07:35
大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖 大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖
2017/01/23 09:21
宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！ 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
2017/01/23 07:13
Rain夫妻飛抵峇里島！霸氣甜摟金泰希肩膀閃爆了 Rain夫妻飛抵峇里島！霸氣甜摟金泰希肩膀閃爆了
2017/01/23 10:43
吳佩慈一家外出玩旋轉木馬 4名保鑣全程警戒跟隨 吳佩慈一家外出玩旋轉木馬 4名保鑣全程警戒跟隨
2017/01/23 10:30
（影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍 （影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍
2017/01/23 07:33
撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝 撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝
2017/01/23 07:22
李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費 李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費
2017/01/23 06:32
「賣鮑鮑又如何」 T妹爆女星曾是酒店妹 「賣鮑鮑又如何」 T妹爆女星曾是酒店妹
2017/01/23 11:16
星爺御用阿婆67歲才出道 高齡94仍終身不婚 星爺御用阿婆67歲才出道 高齡94仍終身不婚
2017/01/23 11:26
宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！ 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
2017/01/23 07:11
曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包 曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包
2017/01/23 07:37
男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛 男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛
2017/01/23 08:42
《囧男孩》騙子1號 搖身一變大帥哥 《囧男孩》騙子1號 搖身一變大帥哥
2017/01/23 11:55
男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手 男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手
2017/01/23 07:18
《鬼怪》殺青宴孔侑重現召喚梗 劇組紀念禮竟是「這個」！ 《鬼怪》殺青宴孔侑重現召喚梗 劇組紀念禮竟是「這個」！
2017/01/23 11:42
降落人間的男神！林志穎東區路邊攤狂嗑乾麵 降落人間的男神！林志穎東區路邊攤狂嗑乾麵
2017/01/23 09:45
黃曉明升格當爸 大喊：離開孩子太久我會瘋！ 黃曉明升格當爸 大喊：離開孩子太久我會瘋！
2017/01/23 09:57
華仔墜馬意外後親自交代傷勢 「讓家人憂心了」 華仔墜馬意外後親自交代傷勢 「讓家人憂心了」
2017/01/23 10:50
前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
2017/01/23 08:47
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.