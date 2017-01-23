《功夫》啞巴妹順利產子 丈夫甜喊：感謝妳隱忍誤會10年

黃聖依近日順利產下第二胎。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星黃聖依2004年演出電影《功夫》中的啞巴妹走紅，隔年與巨力集團副董事長楊子相戀，但為保護楊子與前妻生的孩子，她選擇隐婚8年，直到2015產下1子，消息曝光才對外界公開婚事，如今也順利產下第二胎的她，老公還難得公開感謝嬌妻，在微博甜曬恩愛。

黃聖依前陣子才被目擊身懷六甲，現身溫哥華某家診所，低調待產，消息一曝光後，黃聖依所屬的「巨力影視傳媒」隨後也證實喜訊，據中國《全明星探》報導，負責人也在今日（23日）表示她已順利產下第二胎，「聖依生產非常順利，寶寶很可愛，感謝大家關心！」並表示她坐完月子、身體恢復後，會迅速復出投入工作，因《中南保鑣》、《大清相國》等劇在等拍攝。

此外，向來低調的楊子也開心的在微博上曬恩愛，除了表示：「母子平安，順利、順產，一切都好」外，還感性對妻子黃聖依甜蜜大告白，「感恩聖世，國泰民安，感謝聖依，面對誤會，十年隱忍，感謝粉絲，一如既往的支持，感謝所有的親人和朋友！我們將永遠以一顆善良心，友愛的去關心這個世界，將愛傳播四方！」感謝妻子這結婚10年的辛勞。

楊子在微博上敢性感謝老婆結婚10年了辛勞。（翻攝自微博）