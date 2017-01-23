羅志祥狠脫KID褲子 但卻害到自己的「小小豬」

羅志祥在節目關卡中苦吞二連敗，眼見KID滿心歡喜和隊友擊掌慶祝，羅志祥心生不滿，趁隙拉掉KID的褲子。（八大提供）

〔記者洪素津／台北報導〕羅志祥偕愷樂、威廉、KID等12位藝人錄製八大《娛樂百分百》除夕特別節目《迎春娃娃鬧雞年》，節目中除了演出情境劇外，還有一連串考驗智力的遊戲關卡，不料羅志祥隊伍兵敗如山倒，不服氣的他，竟趁機把KID的褲子給脫了。

羅志祥在節目關卡中苦吞二連敗，眼見KID滿心歡喜和隊友擊掌慶祝，羅志祥心生不滿，趁隙拉掉KID的褲子，上演搞笑大復仇，笑翻眾人。羅志祥事後還笑說：「KID的內褲好老氣喔」，甚至在錄影空檔還疑惑的問KID：「你比我小一歲對嗎？」KID怒回：「不只啦！」小豬又補槍說：「那你該保養一下了」。

羅志祥除了遊戲關卡狂輸外，同隊的李懿，在玩排字遊戲時，為了求勝，奮力將身體伸展到極致，卻導致頭、手會差點撞到羅志祥的「小小豬」，「小小豬」差點失守，害得他格外緊張，急忙把李懿推開。

羅志祥偕愷樂、威廉、KID等12位藝人錄製八大除夕特別節目，全都換上喜氣洋洋的娃娃裝，攜手演出雞年限定版的情境喜劇。（八大提供）