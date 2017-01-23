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當年車禍險丟小命 SJ圭賢今年內以公益兵身份入伍！

2017/01/23 14:22

SJ老么圭賢將在今年內以「公益兵」身份入伍服役。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕韓流霸主「SUPER JUNIOR」現在正面臨著成員們得陸續入伍服役、讓他們短期內都無法合體亮相的困境，不過自成員希澈在2011年成為團中第一個入伍的人之後，現在過了近6年，不少成員們都已經進去盡完國民義務、甚至已經退伍重新開始演藝活動了，現在SJ中就只剩下老么圭賢還未確定正式的入伍時間。由於圭賢曾在才剛加入SJ沒多久後的2007年，與利特、神童、銀赫一起在半夜的路上發生嚴重車禍，他的傷勢當時相當嚴重，差點一命嗚呼，幸好憑著堅強的意志力撐了下來，能夠繼續在粉絲「E.L.F.」面前唱歌，也因此最近他的兵種判定下來時，他因過去嚴重傷勢不需以現役身份入伍，而是將以「公益兵」身份服役。

圭賢是目前SJ成員中唯一還未入伍服役的成員。（翻攝自Naver）

SJ圭賢在2007年4月所遭遇的那場重大車禍中，由於劇烈碰撞，導致他整個人都被甩飛到車外，當時傷勢十分嚴重，除了盆骨骨折外，胸部也因遭到重壓而出現嚴重氣胸的狀態，需要靠呼吸器的協助才能存活下來，曹爸爸當初甚至差點為了拯救昏迷4天的兒子性命，而做出氣切、讓他康復後可能很難繼續唱歌的痛苦決定，不過幸好在醫師精湛的醫術及圭賢本人堅強的意志力之下，他在住院4個月後就順利出院，至今身體仍算是健康。

圭賢在2007年遭遇的重大車禍中受到重傷，甚至差點丟掉小命。（翻攝自Newsen）

根據《朝鮮體育》報導，就是因為考慮到圭賢曾經受到這樣差點奪去性命的重傷，因此在兵務廳接受體檢後，他便得到了「4級公益勤務要員」（後期改名為：社會服務要員）的判定，不需要以現役軍人身分入伍；而目前圭賢的正式入伍時間仍未確定，只知道他將會在今年之內入伍去完成自己應盡的國民義務，並會在完成4周的基礎軍事訓練後，再分配到所要服務的單位去。原本在南韓，很多人都會看不起非以現役軍人身分到軍中服役的人，不過當初圭賢差點在重大車禍中死亡的事鬧得沸沸揚揚，因此網友也都同情表示：「受過那麼重的傷，還要當現役的話也太不人道」、「能好好活下來就很萬幸了，圭賢一定要好去好回！」

目前圭賢確切的入伍時間仍未確定，只知道會在今年內就從軍去。（翻攝自MBC）

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