Krystal赴美拍寫真 屁股蛋差點掉出來見客

Krystal的屁股蛋差點彈出來見客。（翻攝Harper’s Bazaar）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「f（x）」成員Krystal（鄭秀晶），擁有亮麗外型和超高人氣，她近日為雜誌拍攝跑到美國南端的邁阿密，雖然是去工作的，但Krystal整個人看起來超輕鬆寫意，其中一張身穿睡衣坐在沙灘上的美照，放鬆到連「屁股蛋」都差點跑出來見客，讓人看得臉紅心跳。

Krystal為了工作飛往邁阿密，拍攝一系列美照。（翻攝Harper’s Bazaar）

Krystal最近為了拍攝韓版《哈潑時尚》的雜誌寫真，大老遠飛到美國南岸，在多張釋出的美照裡，少不了的就是她的招牌白皙美腿，無論是在沙灘上給風吹，還是走在陽光普照的大街上，女神風範表露無疑，Krystal自然的神情與姿態彷彿就像這是一趟私人旅行，該系列美照流出後，也讓粉絲們忍不住大讚她簡直「美翻了」。

Krystal海邊美照。（翻攝Harper’s Bazaar） Krystal就算包緊緊還是不減風采。（翻攝Harper’s Bazaar）

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