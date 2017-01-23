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豐臀金創傷症候群不跟老公嘿咻 肯伊聘性愛教練救婚姻

2017/01/23 13:48

肯伊威斯特（右）傳出與妻子豐臀金（左）現在在過無性生活。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國話題名媛「豐臀金」金卡達夏，去年10月被傳出在法國巴黎下榻的飯店內遇劫，雖然最後她沒有受到任何身體上的傷害，不過飽受驚嚇的她還是損失了近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶。而不只財富遭劫、心理也受創的她，最近又傳出老公肯伊威斯特向周遭親友抱怨2人已經好久沒有性生活。

39歲的肯伊先前同樣因為豐臀金在巴黎被劫，心理受到嚴重創傷，加上工作壓力操勞，讓他崩潰不已甚至被送到精神病院。最近又有知情人士透露，肯伊現在總是抱怨與老婆豐臀金沒有性生活，原因正是豐臀金在平復巴黎遇劫的心理創傷；爆料者還加碼表示，金卡達夏現在對肯伊非常差，她認為肯伊無論如何都不會背她而去：「看來她只想要肯伊幫助她的事業就好。」據悉，肯伊夫妻甚至聘請了性愛教練來拯救他們的性生活及婚姻。

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