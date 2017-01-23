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張艾亞失戀哭瞎 聽到《我難過》一秒又眼眶紅

2017/01/23 13:15

節目音樂播出5566神曲《我難過》，張艾亞馬上就紅了眼眶，直說：「老師不要再放了，拜託，求求你」 。（年代提供）

〔記者洪素津／台北報導〕張艾亞與許孟哲分手三週後，力撇情傷努力工作，日前上年代《別讓身體不開心》時，聊到造成失明風險有哪些？張艾亞苦笑說：「我覺得應該是失戀哭泣吧！失戀會哭瞎眼」。這時節目音樂播出5566神曲《我難過》，不料張艾亞還是破功，馬上就紅了眼眶，直說：「老師不要再放了，拜託，求求你」。

節目中音樂傳出《我難過》歌詞：「我難過的是，忘了你，忘了愛，盡全力忘記我們，真心相愛」，此時張艾亞不敵情傷，一時情緒全湧上，好友小優馬上遞上衛生紙，主持人Selina則相挺「沒事，姐絕對不問」，才讓她情緒平穩下來。

張艾亞上節目聊到造成失明風險有哪些？她苦笑說：「失戀會哭瞎眼」。（年代提供）

隨後兩位帥廚陳德烈、羅平上菜，帶來護眼料理「紅燒鰻魚羹」，但羅平因做菜犯規被要求唱歌，眾人起鬨要他對著張艾亞唱情歌「你是我的眼」，張艾亞羞紅臉回應「現在已經到了可以聯誼的時候是不是？」Selina回應：「當然，anytime」 。不過羅平唱完卻說：「我不要被孟哲哥罵。」張艾亞則冷回：「其實已經都結束了。」眾人搞笑熱心撮合，希望她能早日走出情傷。

羅平（左起）做菜犯規被要求唱歌，眾人起鬨要他對著張艾亞唱情歌。（年代提供）

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