限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事

2017/01/23 12:44

親民黨團幹事長周陳秀霞（左起）、民進黨總召柯建銘、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、國民黨總召廖國國棟、時代力量黨團書記長洪慈庸（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕華視頻道將有重大變革，自2月3日起，「華視綜合娛樂台」將變更為「國會頻道1台」、「國會頻道2台」，以非商業性、無廣告的方式轉播國會議事實況，並且在電視以外的平台也能收看，傳達「把國會還給人民」理念。

為宣傳國會頻道，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，率領民進黨總召柯建銘、親民黨團幹事長周陳秀霞、國民黨總召廖國棟與時代力量黨團書記長洪慈庸等人一起拍攝宣傳廣告，以國語、台語、客語三種語言高喊「公開透明、全民監督」的口號，希望能讓全民一起關心國會議事。

立法院依《立法院組織法》相關規定將「國會頻道議事影音訊號委託轉播」案交給公視基金會辦理，由華視配合執行，以傳達公共利益的真相與重點。「國會頻道1台」轉播範圍為內政、外交及國防、經濟、財政等四個委員會；「國會頻道2台」轉播範圍為教育、交通、司法、社會福利及衛生環境等四個委員會，華視將在官方網站上公布轉播節目表，方便全民隨時查閱。

相關新聞

推薦新聞
把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事 把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事
2017/01/23 12:44
曾寶儀看朴寶劍的眼睛 「就像看我家小狗叭噗」 曾寶儀看朴寶劍的眼睛 「就像看我家小狗叭噗」
2017/01/23 12:19
江蕙喜氣賀年報平安 盼傳統藝術繼續流傳 江蕙喜氣賀年報平安 盼傳統藝術繼續流傳
2017/01/23 12:16
《鬼怪》殺青宴孔侑重現召喚梗 劇組紀念禮竟是「這個」！ 《鬼怪》殺青宴孔侑重現召喚梗 劇組紀念禮竟是「這個」！
2017/01/23 11:42
三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠 三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠
2017/01/23 11:30
星爺御用阿婆67歲才出道 高齡94仍終身不婚 星爺御用阿婆67歲才出道 高齡94仍終身不婚
2017/01/23 11:26
IU、張基河4年戀情破局！上周已正式分手 IU、張基河4年戀情破局！上周已正式分手
2017/01/23 11:06
華仔墜馬意外後親自交代傷勢 「讓家人憂心了」 華仔墜馬意外後親自交代傷勢 「讓家人憂心了」
2017/01/23 10:50
E奶主播有夠糗 身穿外套被嫌像垃圾袋 E奶主播有夠糗 身穿外套被嫌像垃圾袋
2017/01/23 10:36
防彈少年團為世越號罹難家屬捐1億韓幣 新專輯也要獻給他們？ 防彈少年團為世越號罹難家屬捐1億韓幣 新專輯也要獻給他們？
2017/01/23 10:06
名媛自爆「受傷了」 兇手是精品…… 名媛自爆「受傷了」 兇手是精品……
2017/01/23 09:43
大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖 大S首PO兒子萌照 長相神似吳彥祖
2017/01/23 09:21
隋棠大肚險遭撞 全因大眾這個改不掉的壞習慣！ 隋棠大肚險遭撞 全因大眾這個改不掉的壞習慣！
2017/01/23 08:53
A-Lin喜懷第二胎？尾牙宴狂閃酒有玄機 A-Lin喜懷第二胎？尾牙宴狂閃酒有玄機
2017/01/23 08:49
前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞 前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞
2017/01/23 08:47
男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛 男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛
2017/01/23 08:42
席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌 席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌
2017/01/23 08:37
性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死 性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死
2017/01/23 08:15
男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬 男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬
2017/01/23 08:00
溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
2017/01/23 07:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.