把國會還給人民！華視娛樂台改同步直播國會議事

親民黨團幹事長周陳秀霞（左起）、民進黨總召柯建銘、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、國民黨總召廖國國棟、時代力量黨團書記長洪慈庸（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕華視頻道將有重大變革，自2月3日起，「華視綜合娛樂台」將變更為「國會頻道1台」、「國會頻道2台」，以非商業性、無廣告的方式轉播國會議事實況，並且在電視以外的平台也能收看，傳達「把國會還給人民」理念。

為宣傳國會頻道，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，率領民進黨總召柯建銘、親民黨團幹事長周陳秀霞、國民黨總召廖國棟與時代力量黨團書記長洪慈庸等人一起拍攝宣傳廣告，以國語、台語、客語三種語言高喊「公開透明、全民監督」的口號，希望能讓全民一起關心國會議事。

立法院依《立法院組織法》相關規定將「國會頻道議事影音訊號委託轉播」案交給公視基金會辦理，由華視配合執行，以傳達公共利益的真相與重點。「國會頻道1台」轉播範圍為內政、外交及國防、經濟、財政等四個委員會；「國會頻道2台」轉播範圍為教育、交通、司法、社會福利及衛生環境等四個委員會，華視將在官方網站上公布轉播節目表，方便全民隨時查閱。