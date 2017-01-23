《鬼怪》殺青宴孔侑重現召喚梗 劇組紀念禮竟是「這個」！

由孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜、陸性材主演夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》完結篇創下高收視。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜主演夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》日前播出完結篇，再續前緣的揪心結局創下20.5%高收視，超越《請回答1988》的19.6%紀錄，登上TVN電視台開台10年來的都收視冠軍。而劇組昨舉辦殺青宴，孔侑也在眾人鼓舞下，重現劇中經典的召喚橋段，就連送給工作人員的殺青禮物也相當別出心裁，讓戲迷笑稱：「殺青禮物收到這個心情好複雜」。

《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇組昨舉辦殺青宴，孔侑、李棟旭、編劇金恩淑、金高恩、劉仁娜都出席。（翻攝自網路）

《鬼怪》劇組昨舉辦殺青宴，孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜以及編劇金恩淑等人都出席，劇中女主角只要吹熄火焰，就能招喚鬼怪現身，因此殺青宴上金高恩在吹熄慶功蛋糕的蠟燭後，悄悄蹲在她身後的孔侑，也立刻站起現身，搞笑重現經典橋段，笑翻全場。

孔侑、金高恩在殺青宴上重現《孤單又燦爛的神-鬼怪》的經典召喚橋段。（翻攝自網路）

值得一提的是，劇組對於殺青紀念禮物也相當有創意，配合劇情送給工作人員專屬的「生死名簿」作為禮物，上面寫有名字和生日時辰，讓劇組工作人員收到後哭笑不得，上傳到Instagram並寫下：「《鬼怪》殺青後我收到了名簿，哈哈哈這應該開心嗎? 」《鬼怪》版權由衛視中文台買下，完整劇集已在愛奇藝台灣站上架，電視劇原聲帶將於下月24日在台發行。

《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇組殺青禮物，送上工作人員專屬的生死名簿。（翻攝自網路）

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