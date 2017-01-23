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三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠

2017/01/23 11:30

三星承諾，台灣Note 7災戶買2017年新旗艦有優惠。（美聯社）

〔記者吳佩樺／南韓報導〕三星Note 7去年8月下旬開賣後，全球陸續發生自燃事件，今日在南韓總部公開調查報告，確認Note 7自燃原兇是二家電池製造商分別在設計和製程出現問題。

Note 7出包讓三星重挫，商譽全失，下代新旗艦S8即將發表，對三星意義重大，被視為翻身關鍵，為了流住忠實客層，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮承諾：「目前台灣Note 7回收已達96%，今年新旗艦機推出時，原有Note 7用戶保證有購機優惠。」細節尚未透露。

網路傳言S8為無邊框設計，取消實體Home鍵，導入人工智慧，最快3月底正式現身，皆未獲官方證實。三星行動通訊事業部總裁高東真僅表示：「S8在2月底西班牙MWC手機大展確定不會發表。」

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