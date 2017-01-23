IU、張基河4年戀情破局！上周已正式分手

IU與張基河已經在上周正式分手，結束4年戀情。（翻攝自STAR TODAY）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓「國民妹妹」IU在2015年被韓媒《Dispatch》爆出正與音樂才子張基河交往中的消息，這對「音樂情侶」後來認了在2013年首次見面後就一見鍾情，並開始秘密交往，交往了2年多戀情才被公開，得到許多粉絲的祝福。然而，2人被爆其實已在上周正式分手，讓4年戀情就這樣破局，令人大嘆可惜。

IU與張基河在男方主持的電台節目上一見鍾情，並從2013年開始交往至今。（翻攝自Naver）

根據《日刊體育》報導，相關人士今天（23日）透露IU與張基河已經結束為期4年的戀人關係，先前他們其實就陷入不斷分分合合的狀態，在雙方仔細整理彼此心情後就做出了分開的決定，目前已經分手約一周左右。張基河所屬社方面對此就回應：「確實是最近剛分手的，2人現在重新回到了要好的前後輩關係」，隨後IU的經紀公司也認了分手的事實，網友對於這對才子佳人未能一起走到最後都感到相當惋惜。

雙方經紀公司都出來證實2人確實剛分手，已經重新回到要好的前後輩關係。（翻攝自kukinews）