後悔莫及！《自殺突擊隊》導演現在才想讓小丑當主要反派

《自殺突擊隊》導演大衛艾亞十分後悔當初沒讓討論度超高的小丑成為該片主要反派。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在去年暑假檔期上映的DC電影《自殺突擊隊》，正式上映前負評如潮，在知名影評網站「爛番茄」上獲得的分數更是慘不忍睹，雖然在票房成績上仍表現得相當不賴，在北美地區上映短短3天內，就狂賣1.35億美金（約台幣42.8億元），目前全球票房更是已經累積至7.45億美金（約台幣236億元），但最近也上榜成為金酸莓獎候選名單之一，各界評價褒貶不一。而現在，導演大衛艾亞就認了自己當初錯出錯誤決定，沒讓討論度超高的「小丑」成為該片主要反派，後悔到想搭時光機回去改變這一切。

集結一票惡棍角色拍成的電影《自殺突擊隊》討論度與票房表現雖然都不錯，但是評價褒貶不一。（翻攝自Screen Rant）

一名粉絲在22日於推特上發文感謝大衛艾亞，寫道：「謝謝你讓自殺突擊隊在片中顯示出他們真正的模樣，這真的是部傑作，別管其他人怎麼說！」對此，大衛艾亞也感慨萬千地回了該名粉絲一篇長文，他除了感謝粉絲的支持與力挺之外，也坦承：「我知道這部片爭議性很高」，強調自己試圖想做些不一樣的東西，讓角色能夠展現出屬於自己的模樣的聲音來，然而每個人都有自己對角色的既定印象與期望，去迎合大眾口味拍攝容易被接受的片子確實就不會有今天這樣的結果，但他仍決定放手一搏，挑戰做些不一樣的東西，也因此在看到自己的心血結晶在媒體與大眾面前被批評得一文不值時，真的沉痛到不行。

有粉絲肯定大衛艾亞（左）為《自殺突擊隊》一片所做出的付出，不過他也坦承自己確實有做得不夠好的地方。（翻攝自Slash Film）

不過，大衛艾亞仍對於該片在商業上的成功感到開心，更對能夠透過該片將DC擴展宇宙更好地介紹給觀眾，讓他們對這些角色有更進一步的認識而欣喜不已，但他仍吐露：「我希望擁有一台時光機，這樣我就會讓小丑成為主要反派，來創造出一個更穩固的故事背景」，對自己先前的安排顯得有些不滿，不少觀眾當初在看完也都抱怨傑瑞李透的小丑戲份真的太少，就連扮演這個角色的傑瑞李透自己先前都曾多次在訪問中抱怨自己的戲份被刪減許多，相當可惜。大衛艾亞表示，自己從這些好評負評中學到了不少，下次一定會給所有角色跟劇情最適合他們的發展。

傑瑞李透的小丑扮相令人不寒而慄，但在看完《自殺突擊隊》後，不少人都抱怨他的戲份實在太少，幾乎被搶盡各種風頭。（翻攝自YouTube） 大衛艾亞推特全文。（翻攝自大衛艾亞推特）