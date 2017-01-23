Rain夫妻飛抵峇里島！霸氣甜摟金泰希肩膀閃爆了
2017/01/23 10:43
Rain與金泰希今天順利飛抵峇里島，準備享受浪漫的蜜月之旅。（翻攝自Instagram）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓高顏值「星」夫妻Rain與金泰希，在交往4年多後，終於在19日低調完婚，共同資產超共超過500億韓幣（約台幣14.5億元）的2人，卻與眾不同地舉辦了一場超簡樸、僅花韓幣130萬元（約台幣3.8萬元）就辦成的教堂婚禮，依然十分溫馨浪漫，吸引關注。而昨天（22日）小倆口就現身仁川機場，準備飛往峇里島去進行5天4夜的短暫蜜月之旅，2人手牽手露出甜蜜微笑的模樣完全閃瞎眾人；而他們在今天（23日）凌晨平安飛抵峇里島，一下機就又繼續放閃，新婚的喜悅之情完全藏不住。
Rain與金泰希昨天牽手現身仁川機場準備搭機去度蜜月，臉上都露出幸福笑容。（翻攝自OSEN）
繼昨天夫妻倆雙雙現身仁川機場搭機引發一陣騷動、吸引大批媒體與粉絲搶拍後，新婚的Rain與金泰熙約在今天凌晨左右順利飛抵峇里島，在當地也仍吸引不少粉絲與路人跟隨；下機後的2人都脫去在南韓時所穿的厚重冬季衣物，分別換上黑白兩色的素面短袖T-Shirt，有人就拍攝到當2人準備出機場去搭車時，Rain大手一勾，一把就將身材嬌小的愛妻金泰熙摟進懷中，簡直是閃光核爆彈，而金泰希臉上更是露出甜蜜幸福的笑容，眾人都相當期待2人能夠好好享受這趟蜜月之旅，努力製造蜜月寶寶。
出機場時，Rain一路攬著愛妻金泰希的肩膀，十分霸氣。（翻攝自Instagram）
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