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防彈少年團為世越號罹難家屬捐1億韓幣 新專輯也要獻給他們？

2017/01/23 10:06

防彈少年團與公司最近低調合捐1億韓幣（約台幣291萬元）給世越號罹難者家屬。（翻攝自Dispatch）

〔記者陳昱均／綜合報導〕當初震驚全球的南韓「世越號」沈船事故，造成66人失蹤、236人死亡，不少正值青春年華的學生都因錯失黃金逃生時間，不幸葬身海中，讓南韓民眾舉國悲憤，整起慘劇在日前恰好滿一千天，仍然還是不少人心中的痛。而最近韓媒就報導，夯團「防彈少年團」與公司低調合捐1億韓幣（約台幣291萬元）給世越號的罹難者家屬，甚至就連他們即將在2月13日發行的新專輯《WINGS外傳：You Never Walk Alone》，Logo也設計成黃黑的配色，被認為應該也是要獻給罹難者們，引發熱議。

發生在2014年4月的世越號沈船慘劇，當時震驚全球，也讓南韓民眾舉國憤怒。（翻攝自聯合新聞）

在世越號發生超過一千日後的最近，傳出了防彈少年團與所屬社「BigHit娛樂」共同向世越號罹難者家屬所組成的「416家族協議會」捐款1億韓幣（約台幣291萬元）的消息，其中防彈少年團的7名成員每人各捐出1000萬韓幣（約台幣29.1萬元），公司方面則是捐出3000萬韓幣（約台幣87.3萬元），湊齊一個整數，希望能夠讓這些罹難者家屬們獲得些許的安慰，以及現實生活中物質方面的改善。對此善舉，BigHit娛樂」方面則回應：「捐款是低調進行的事情，就沒有另外告知外界了，而且這是藝人們所共同做出的決定，屬於個人私事，公司方面也不方便公開提及」，為善不欲人知的溫暖行為令人相當感動。

防彈少年團的7名成員各捐了1000萬韓幣（約台幣29.1萬元），希望能低調幫助世越號罹難者家屬度過難關。（翻攝自GQ）

此外，防彈少年團所屬社也在今天（23日）正式對外宣布，他們將於2月13日帶著新專輯回歸歌壇，「去年發行的正規二輯《WINGS》，在世界各地都備受喜愛，這次的新專輯裡，則將繼續傳達防彈少年團先前未能完全傳遞給大家的故事」，也透露成員們這次積極參與了新專輯的詞曲創作部份，令粉絲期待不已。

繼去年發表的二張正規專輯《WINGS》後，防彈少年團又將於下月13日帶著新專輯回歸。（翻攝自防彈少年團官方臉書）

而先前他們在參加KBS電視台的年末演出時，就曾放出新專輯的預告Logo圖，整個以黃黑配色來當成主視覺，配上新專輯副標題「你並不是獨自前行」（You Never Walk Alone）的字樣，加上他們近期向家屬捐款的善行，不禁讓人聯想到當初拿來追悼罹難者用的黃色絲帶，因此許多人就推測他們可能是要向世越號沈船事故的罹難者致敬，令網友大讚：「防彈在少年團透過實際行動來成為年輕一代的代表，真是太棒了」、「不只勇於發出自己的聲音，還透過音樂跟行動來表達自己的態度，防彈最高！」

防彈少年團在去年年末舞台上，就放出新專輯的預告LOGO，黃黑配色也讓人猜測是否想藉此向罹難者致敬。（翻攝自KBS）

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