前蝙蝠俠被蜘蛛人痛揍 竟轉頭反嗆名台詞

在最新的蜘蛛人獨立電影《蜘蛛人：返校日》中，小鮮肉湯姆霍蘭德（左）將尬上前蝙蝠俠米高基頓（右）。（合成圖，翻攝自英國獨立報、Apocaflix! Movies）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國20歲小鮮肉湯姆霍蘭德在去年的電影《美國隊長3：英雄內戰》中，首度以第3代蜘蛛人的模樣亮相，之後就馬不停蹄開拍最新的蜘蛛人獨立電影《蜘蛛人：返校日》，令影迷相當期待。而在先前搶先公開的預告片當中，也可以看到湯姆霍蘭德所飾演的蜘蛛人與新反派「禿鷹」（Vulture）的對決，這個角色是由曾演出《蝙蝠俠》、《鳥人》等片的資深男星米高基頓所飾演的，只是沒想到他在片場遭湯姆霍蘭德這個後輩痛毆時，竟會以令人難以忘懷的蝙蝠俠名台詞來反擊，引人發笑。

米高基頓在《蜘蛛人：返校日》中，飾演新反派「禿鷹」。（合成圖，翻攝自YouTube、Comic Icon）

湯姆霍蘭德最近在接受《Shortlist》訪問時，就被問及與前「蝙蝠俠」米高基頓一起合作的感覺怎麼樣，他就興奮表示：「真的很酷，他（米高基頓）完全就是個十足的大壞蛋。」不僅如此，他更大爆：「在片中我們有一場對打戲，當我揍他時，他就會轉過來用低沉的聲音說出：『我是蝙蝠俠』（I'm Batman）」，說這位大前輩在拍攝片場總是不斷在說自己過去演出「蝙蝠俠」時的各種台詞，令他哭笑不得。不過湯姆霍蘭德也透露，米高基頓與他交流良好，2人甚至也聊到了該怎麼讓所扮演的超級英雄更加貼近現實，相當令人期待他們在新片中所擦出的火花。

米高基頓過去在《蝙蝠俠》電影中，最令人印象深刻的名台詞就是：「我是蝙蝠俠」，他也幽默將這些台詞拿到《蜘蛛人：返校日》片場去活用。（翻攝自Comicbook.com）