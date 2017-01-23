席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌

小賈斯汀（左）認為席琳娜新戀情是在炒新聞。（合成圖，翻攝自小賈、席琳娜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國小天后席琳娜戈梅茲先前因苦於紅斑性狼瘡，宣布暫時退出演藝圈，震驚全球歌迷，所幸她復出狀況良好，去年11月便強勢回歸歌壇，近日還傳出搭上大2歲加拿大歌手威肯！

席琳娜與小賈斯汀近年不斷分分合合，當初愛得水深火熱，就連分手也鬧得沸沸揚揚，八卦新聞不斷。去年底席琳娜才傳出與舊愛小賈斯汀感情回溫，復合有望，卻沒想到本月11日席琳娜就驚爆與威肯熱戀，被拍到2人當街擁吻，讓小賈斯汀聞訊忍不住翻了個白眼，認為席琳娜是利用威肯炒新聞，據美國《TMZ》報導，小賈前天與友人外出時被問到會不會聽威肯的歌，他連想都沒想，就直接說：「當然不會！我不能聽威肯的歌，那太怪了。」

此外，消息人士透露，小賈認為席琳娜與威肯交往是在利用對方，該人士更表示賽琳那過去曾與尼克強納斯、Zedd等人傳緋聞，都是因為想推出新單曲，才跟想合作對象交往，而每次都用同一招。

席琳娜（左）驚爆與大她2歲的加拿大歌手威肯熱戀。（翻攝自《每日郵報》）