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三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看

2017/01/23 07:41

三星Note 7自燃震驚全球，官方今日正式公開調查報告。（美聯社）

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星Note 7去年8月下旬開賣後，全球陸續發生自燃事件，歷經全面召回換機無效，不得不放棄生產，重挫商譽，時隔多月，今日台灣時間9點將在韓國總部公開調查報告，由三星行動通訊事業部總裁高東真親自主持，全球直播。

調查結果影響是否能挽回消費者信心，三星格外重視這次說明會，不容許打馬虎眼，會中預計針對Note 7自燃原因詳細解說，且找來第三方專業檢測機構佐證調查，可能長達1至2小時。

不過早在說明會前，已有國外媒體搶先曝光結果，華爾街日報引用知情人士消息，Note 7電池製造商之ㄧSDI，因電池尺寸與機身內部空間不符，導致容易過熱而起火。

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