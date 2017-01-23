限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

舒淇張孝全原味衣物都在這！陳玉勳故地重遊變吃貨

2017/01/23 07:31

導演陳玉勳新作《健忘村》中的戲服在台南林百貨展出中。（牽猴子提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕新片《健忘村》的服裝造型，由金馬獎得主吳里璐一手設計，舒淇、張孝全、林美秀劇中所穿的服裝，近期在台南林百貨展出，而導演陳玉勳昨也到台南舉辦講座。

陳玉勳3年前在台南拍攝《總舖師》，這次回到台南的第一件事，就是帶全家人去吃炒鱔魚，他笑說，當初在台南住了快3個月，每天收工都想著台南小吃，早也吃晚也吃，看到以前拍的照片直呼自己胖得不像話。

導演陳玉勳（右三）到台南辦講座，分享拍片心得。（牽猴子提供）

不過最令陳玉勳難忘的還是當地濃濃的人情味，他也表示：「希望台南鄉親支持《總舖師》也支持《健忘村》，上片後一定要帶演員一起回台南謝票，一路謝回（《健忘村》拍攝地）屏東。」

《健忘村》1月26日全台上映。

相關新聞

推薦新聞
男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛 男方被砍一隻手 女星仍堅不談愛
2017/01/23 08:42
性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死 性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死
2017/01/23 08:15
溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
2017/01/23 07:43
三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看 三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看
2017/01/23 07:41
曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包 曹西平義氣挺鮮肉 自爆不收紅包
2017/01/23 07:37
17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼 17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼
2017/01/23 07:35
撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝 撞臉川普千金！台灣女神太胸狂勝
2017/01/23 07:22
男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手 男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手
2017/01/23 07:18
宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！ 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
2017/01/23 07:13
宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！ 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
2017/01/23 07:11
歌聲震天 資深唱將飯店躲衣櫥練唱 歌聲震天 資深唱將飯店躲衣櫥練唱
2017/01/23 06:56
李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費 李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費
2017/01/23 06:32
《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
2017/01/23 06:00
木村爆怒吼工作人員 得意愛女英語讚 木村爆怒吼工作人員 得意愛女英語讚
2017/01/23 06:00
櫻井翔傳今春當主播 為傑尼斯偶像轉行打頭陣 櫻井翔傳今春當主播 為傑尼斯偶像轉行打頭陣
2017/01/23 06:00
小賈狠嗆舊愛的新歡 「威肯的歌像災難」 小賈狠嗆舊愛的新歡 「威肯的歌像災難」
2017/01/23 06:00
宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX 宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX
2017/01/23 06:00
鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪 鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪
2017/01/23 06:00
為BOXING站台 葛仲珊雞同鴨講 為BOXING站台 葛仲珊雞同鴨講
2017/01/23 06:00
莎莎不急婚 莎媽送金蛋催.... 莎莎不急婚 莎媽送金蛋催....
2017/01/23 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.