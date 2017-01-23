舒淇張孝全原味衣物都在這！陳玉勳故地重遊變吃貨

導演陳玉勳新作《健忘村》中的戲服在台南林百貨展出中。（牽猴子提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕新片《健忘村》的服裝造型，由金馬獎得主吳里璐一手設計，舒淇、張孝全、林美秀劇中所穿的服裝，近期在台南林百貨展出，而導演陳玉勳昨也到台南舉辦講座。

陳玉勳3年前在台南拍攝《總舖師》，這次回到台南的第一件事，就是帶全家人去吃炒鱔魚，他笑說，當初在台南住了快3個月，每天收工都想著台南小吃，早也吃晚也吃，看到以前拍的照片直呼自己胖得不像話。

導演陳玉勳（右三）到台南辦講座，分享拍片心得。（牽猴子提供）

不過最令陳玉勳難忘的還是當地濃濃的人情味，他也表示：「希望台南鄉親支持《總舖師》也支持《健忘村》，上片後一定要帶演員一起回台南謝票，一路謝回（《健忘村》拍攝地）屏東。」

《健忘村》1月26日全台上映。