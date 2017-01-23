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私訊被求捐精 周湯豪深思後這樣回...

2017/01/23 07:09

周湯豪。（記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周湯豪昨天在臉書PO出私訊，有網友以臉書訊息詢問他是否願意捐精，讓周湯豪相當傻眼，直呼：「這太猛了啦」、「好硬」，最後打趣回：「深思熟慮過後...真的覺得不方便。」

有網友傳訊給周湯豪，開頭第一句就詢問他要不要捐精，「如果能在（再）回我，不願意就不用回了，我也是不願透露姓名的人。」接著更表示：「我認真的，希望你能深思熟慮。」超狂訊息連粉絲全驚呆。

周湯豪公開臉書私訊，竟被要求捐精。（翻攝自臉書）

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