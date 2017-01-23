（影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍
2017/01/23 07:33
朴寶劍手比愛心，開心與粉絲應援合照。（翻攝自Star Light 朴寶劍台灣首站）
〔記者陳立妍／台北報導〕以韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》人氣暴漲，晉升韓流男神的朴寶劍，昨2度在台會粉絲，感性的他先是因為《請回答1988》劇中向爸爸溫馨喊話的畫面有感而發爆淚，活動結束看到粉絲精心準備的影片及排字應援，更瞬間被台粉逼出淚水，感動直呼：「真的很謝謝你們！」
而當朴寶劍看到粉絲從寫著韓文「我的人」的紙卡應援，一秒切換變成排成他肖像及寫有他名字「寶劍」的色卡應援時，更一度當場驚訝反問：「你們怎麼做到的？」透露沒想到自己能有機會再度來台舉辦見面會，感謝粉絲陪他度過美好的一晚。
朴寶劍粉絲在見面會上以色卡排出他的名字及肖像。（翻攝自Star Light 朴寶劍台灣首站）朴寶劍粉絲以紅白兩色色卡拼出他的韓文名字「寶劍」。（翻攝自IG）
見面會上，朴寶劍也準備了自己親手寫的信，現場朗讀給粉絲們聽，最後以「謝謝你們陪我一起度過我的青春歲月，誠摯地希望大家無論如何都充滿感謝的事情，祝福大家！」為活動畫下完美句點。細心的他發現有父子一起來看他的見面會，先是擔心小朋友因為時間太長看得很累，之後更將信親手送給了這位小弟弟。據悉朴寶劍昨下午1、2點便到場彩排，活動9點結束後仍繼續留下來「加班」與4200名粉絲擊掌，粉絲福利「做好做滿」，誠意百分百。
朴寶劍昨在台舉辦見面會，滿滿的活動內容誠意十足。（記者王文麟攝）
朴寶劍見面會台灣粉絲排字卡「我的人」，以及寫有「寶劍」與他肖像的應援：
相關新聞
- 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
- 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
- 激推！規模最大日本美食展
- 宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX
- 放閃還是干擾？宋仲基熊抱朴寶劍
- 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
- 宋仲基合體師弟！現場被逼：芒果冰朴寶劍二選一
- （影音）金鐘國讚朴寶劍 「唯一可以贏過劉在錫的人」
- （影音）朴寶劍哭了！ 幸運女粉為他拋棄老公全場笑翻
- （影音）朴寶劍角色扮演撩台粉 最帥空少萌喊「我屬於你」
- 朴寶劍來台當吃貨 夜巿興奮挑戰吃這個
- （影音）拍廣告還不夠！朴寶劍喊話揪宋仲基拍戲
- （影音）萌明der！吃貨朴寶劍記者會大口吃美食
- 暖心應援！朴寶劍化身為「朴鬼怪」模樣帥翻
- （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
推薦新聞