（影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍

朴寶劍手比愛心，開心與粉絲應援合照。（翻攝自Star Light 朴寶劍台灣首站）

〔記者陳立妍／台北報導〕以韓劇《請回答1988》、《雲畫的月光》人氣暴漲，晉升韓流男神的朴寶劍，昨2度在台會粉絲，感性的他先是因為《請回答1988》劇中向爸爸溫馨喊話的畫面有感而發爆淚，活動結束看到粉絲精心準備的影片及排字應援，更瞬間被台粉逼出淚水，感動直呼：「真的很謝謝你們！」

朴寶劍昨二度在台會粉絲。（記者王文麟攝）

而當朴寶劍看到粉絲從寫著韓文「我的人」的紙卡應援，一秒切換變成排成他肖像及寫有他名字「寶劍」的色卡應援時，更一度當場驚訝反問：「你們怎麼做到的？」透露沒想到自己能有機會再度來台舉辦見面會，感謝粉絲陪他度過美好的一晚。

朴寶劍粉絲在見面會上以色卡排出他的名字及肖像。（翻攝自Star Light 朴寶劍台灣首站） 朴寶劍粉絲以紅白兩色色卡拼出他的韓文名字「寶劍」。（翻攝自IG）

見面會上，朴寶劍也準備了自己親手寫的信，現場朗讀給粉絲們聽，最後以「謝謝你們陪我一起度過我的青春歲月，誠摯地希望大家無論如何都充滿感謝的事情，祝福大家！」為活動畫下完美句點。細心的他發現有父子一起來看他的見面會，先是擔心小朋友因為時間太長看得很累，之後更將信親手送給了這位小弟弟。據悉朴寶劍昨下午1、2點便到場彩排，活動9點結束後仍繼續留下來「加班」與4200名粉絲擊掌，粉絲福利「做好做滿」，誠意百分百。

朴寶劍昨在台舉辦見面會，滿滿的活動內容誠意十足。（記者王文麟攝）

朴寶劍見面會台灣粉絲排字卡「我的人」，以及寫有「寶劍」與他肖像的應援：

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