男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手

綾野剛近來忙宣傳新片《新宿天鵝II》。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲性格男星綾野剛，日前為宣傳主演新片《新宿天鵝II》，登上綜藝節目《帥呆了》，與諧星們比賽搭訕女孩，他靠著帥氣臉龐無往不利，只要一開口就成功，單靠1秒就成功完成任務，讓諧星們在鏡頭前大喊：「不公平」。

綾野剛在新片《新宿天鵝II》中，飾演物色女孩進酒店工作的星探，節目中他自爆從來沒有搭訕經驗，但他為了演出新片，接受不少聲音訓練，早就練就一身輕鬆跟女孩搭話的好功夫，此外他還搞笑發下豪語，表示要以1打5，獨自挑戰諧星隊。一開始，他身穿黑色西裝低調站在涉谷街頭，鼓起勇氣向2名女孩搭訕，他才剛開口自我介紹，「你好我是綾野剛，請問現在有空嗎？」女孩們立刻點頭，不出一秒隨即答應跟他去到任務地點居酒屋，場面相當爆笑。

綾野剛日前挑戰上街搭訕女孩，花不到1秒就成功。（翻攝自網路）

節目播出後，不少網友笑稱：「就算有約也一定會取消啊」、「被綾野剛搭訕就算是地獄我也會去」、「不要說1秒了，就算是100年我也有空」，引起熱烈迴響。此外，《新》片21日在日本首映，綾野剛出席宣傳活動時，表示首映當天是過世祖父的生日，相信祖父會在天上守護他。

影音：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉