限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手

2017/01/23 07:18

綾野剛近來忙宣傳新片《新宿天鵝II》。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲性格男星綾野剛，日前為宣傳主演新片《新宿天鵝II》，登上綜藝節目《帥呆了》，與諧星們比賽搭訕女孩，他靠著帥氣臉龐無往不利，只要一開口就成功，單靠1秒就成功完成任務，讓諧星們在鏡頭前大喊：「不公平」。

綾野剛在新片《新宿天鵝II》中，飾演物色女孩進酒店工作的星探，節目中他自爆從來沒有搭訕經驗，但他為了演出新片，接受不少聲音訓練，早就練就一身輕鬆跟女孩搭話的好功夫，此外他還搞笑發下豪語，表示要以1打5，獨自挑戰諧星隊。一開始，他身穿黑色西裝低調站在涉谷街頭，鼓起勇氣向2名女孩搭訕，他才剛開口自我介紹，「你好我是綾野剛，請問現在有空嗎？」女孩們立刻點頭，不出一秒隨即答應跟他去到任務地點居酒屋，場面相當爆笑。

綾野剛日前挑戰上街搭訕女孩，花不到1秒就成功。（翻攝自網路）

節目播出後，不少網友笑稱：「就算有約也一定會取消啊」、「被綾野剛搭訕就算是地獄我也會去」、「不要說1秒了，就算是100年我也有空」，引起熱烈迴響。此外，《新》片21日在日本首映，綾野剛出席宣傳活動時，表示首映當天是過世祖父的生日，相信祖父會在天上守護他。

影音：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌 席琳娜傳新戀情 小賈翻白眼拒聽情敵的歌
2017/01/23 08:37
男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬 男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬
2017/01/23 08:00
17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼 17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼
2017/01/23 07:35
男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手 男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手
2017/01/23 07:18
（影音）范爺就是霸氣！ 聽聞吳亦凡受傷秒回「你在哪」 （影音）范爺就是霸氣！ 聽聞吳亦凡受傷秒回「你在哪」
2017/01/22 21:55
小賈不屑席琳娜男友歌曲 開酸「有夠難聽」 小賈不屑席琳娜男友歌曲 開酸「有夠難聽」
2017/01/22 21:55
（影音）慘！強國老闆養30人女團 粉絲僅20個 （影音）慘！強國老闆養30人女團 粉絲僅20個
2017/01/22 21:34
新戲收視差強人意 木村拓哉高壓爆發片場暴怒 新戲收視差強人意 木村拓哉高壓爆發片場暴怒
2017/01/22 19:50
出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島 出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島
2017/01/22 16:38
趙麗穎戀愛ing？ 鄧超脫口：帶男朋友去... 趙麗穎戀愛ing？ 鄧超脫口：帶男朋友去...
2017/01/22 15:58
他演紅《鬼怪》嫩版君王 有望尬戲李鍾碩 他演紅《鬼怪》嫩版君王 有望尬戲李鍾碩
2017/01/22 15:12
CNN硬起來了！拒絕轉播川普白宮記者會 CNN硬起來了！拒絕轉播川普白宮記者會
2017/01/22 14:47
忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼 忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼
2017/01/22 14:46
超威！《鬼怪》結局收視夯破20％ 刷新有線電視台新高 超威！《鬼怪》結局收視夯破20％ 刷新有線電視台新高
2017/01/22 14:11
酸女權大遊行 新國家安全顧問之子慘遭美國隊長打臉 酸女權大遊行 新國家安全顧問之子慘遭美國隊長打臉
2017/01/22 13:34
勇為女權發聲！艾瑪華森頂紅脣走上街頭 勇為女權發聲！艾瑪華森頂紅脣走上街頭
2017/01/22 12:06
老萬磁王上街響應女權大遊行 卻出賣好友X教授！ 老萬磁王上街響應女權大遊行 卻出賣好友X教授！
2017/01/22 11:03
不只就職宣言撞詞《蝙蝠俠》 川普2020競選口號再撞恐怖片！ 不只就職宣言撞詞《蝙蝠俠》 川普2020競選口號再撞恐怖片！
2017/01/22 10:05
瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」 瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」
2017/01/22 09:10
輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷 輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷
2017/01/22 08:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.