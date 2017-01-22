（影音）范爺就是霸氣！ 聽聞吳亦凡受傷秒回「你在哪」

吳亦凡（左）和范冰冰（右）是好朋友關係。（合成圖，翻攝自范冰冰、吳亦凡微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「范爺」之稱的中國演員范冰冰，由於做人豪爽又不拘小節，在演藝圈交友廣闊，更是大家公認的義氣女星。尤其是日前，男星吳亦凡上節目打電話給范冰冰騙她自己受傷，結果范冰冰立馬反問「你在哪」，霸氣的反應讓網友直誇「不愧是范爺」。

吳亦凡上節目玩遊戲。（截取自YouTube）

吳亦凡日前為了宣傳新電影《西遊伏妖篇》，上綜藝節目《快樂大本營》宣傳，而製作單位也替他們安排小遊戲，其中一個環節，吳和其他明星比賽看誰的好友最快回電誰就獲勝，而吳亦凡選擇打給了女星范冰冰。雖然范冰冰最早回電，不過由於她打得是視訊電話，因此製作單位不讓吳亦凡接聽。

吳亦凡跟范冰冰說自己受傷。（截取自YouTube）

終於在過了30多分鐘後，范冰冰再度打電話來，吳亦凡一接范冰冰便親暱稱呼吳為「凡凡」，可見兩人好感情。隨後，吳謊稱自己受傷，范便立馬反問說「你在哪」，霸氣反應讓人深感范爺的挺友義氣！只不過由於吳亦凡表示自己在南極，甚至說他是來看北極熊，才讓謊言秒破功，而吳亦凡也因為最晚接到電話成為最後一名。

相關影片：吳亦凡打電話約在28：00（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）