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宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！

2017/01/23 07:13

朴寶劍拿著宋仲基替他畫的肖像，直呼要帶回家貼在天花板上。（讀者提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕被粉絲暱稱為「開花兄弟」的宋仲基、朴寶劍，昨晚首度在台合體，宋仲基為力挺師弟朴寶劍的見面會，趁著新片《軍艦島》殺青後的休息空檔義氣替他站台，2人除了在朴寶劍的見面會上大玩默契大考驗，更比賽射箭、「凌波舞」軋腰力，最後還互畫肖像展現畫技。不過，素以不會畫畫聞名的宋仲基，卻因「畫功」太爛，數次向朴寶劍道歉，而朴寶劍則十分捧場誇他畫得很好，被粉絲笑虧：「果然是師兄向日葵無誤！」


最先公開成品的朴寶劍，特地幫宋仲基畫了「王字腹肌」，並炫耀表示宋仲基的腹肌只有他能看，但宋仲基卻自爆：「（腹肌）現在沒有了，因為最近吃飽了」，老實自招腹肌已經離家出走。隨後，宋仲基準備公布畫作時，先以「寶劍對不起」替他打強心針，羞稱：「我帶著我的感覺畫的，畫得很認真」，而朴寶劍則大讚他把自己大眼、厚唇的特徵都畫出來，笑說：「你畫得真好，很有漫畫的風格，畫的比我好，請幫我簽名讓我帶回家，我真的很喜歡。」反倒讓一旁的宋仲基一臉不敢置信，頻頻向朴寶劍說對不起，笑翻全場。

朴寶劍替師兄宋仲基畫肖像，不忘在畫紙周圍畫了四顆愛心。（讀者提供）

朴寶劍透露，回南韓後要把宋仲基「畫得很可愛很好看」的畫貼在天花板，方便睡覺時就能看到，並現場邀請宋仲基替他簽名，讓宋仲基當場也害羞起來，直呼：「回後台再簽，在這裡簽名我會不好意思」，師兄弟倆逗趣的互動讓粉絲看了大喊超可愛。

宋仲基（左）與朴寶劍昨在見面會展現畫技，互畫肖像。（讀者提供）

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