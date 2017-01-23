宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！

宋仲基（左）與朴寶劍暢談兩人第一次見面的情形。（寶輝娛樂提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓新生代人氣男星朴寶劍昨2度在台舉辦見面會，超過3.5小時滿滿的活動內容，加上師兄宋仲基義氣站台1小時，堪稱史上最值回票價的見面會之一。朴寶劍也在見面會上自爆高二時第一次見到宋仲基的情形，感性對宋仲基告白：「他真的是我非常喜歡，也很深愛的哥哥」。



回憶兩人初見的場面，朴寶劍透露：「我當時有點害怕，覺得他好像有點難接近，因為我個性很害羞，不好意思主動接近他，但宋仲基前輩很照顧我，還透過公司理事送我鞋子、3C產品，真的很感動。」這讓他深深覺得「現在要對宋仲基更好」，並表示在演技上宋仲基給了他最多的建議，讓宋仲基聽了也不禁作勢熱淚盈眶，並搞笑對朴寶劍說：「希望他賺大錢後常常請我吃飯」，朴寶劍則當場爽快允諾：「等下請你吃芒果冰！」

宋仲基（左）為師弟朴寶劍的見面會站台。（寶輝娛樂提供）

宋仲基表示，雖然不太記得2人初次見面的過程，但印象中第一次看到還沒出道的朴寶劍，就覺得他很純真，稱朴寶劍「有一個光環、會發光」，讓朴寶劍聞言立刻燦笑大喊：「我愛你！」2人聊天時，宋仲基也不時輕捏朴寶劍的臉或輕拍他的背，親暱的小動作頻頻。此外，宋仲基今下午2點將參加代言信用卡的記者會，結束工作後將與朴寶劍一起搭乘今晚的班機離台。