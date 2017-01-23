限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！

2017/01/23 07:11

宋仲基（左）與朴寶劍暢談兩人第一次見面的情形。（寶輝娛樂提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓新生代人氣男星朴寶劍昨2度在台舉辦見面會，超過3.5小時滿滿的活動內容，加上師兄宋仲基義氣站台1小時，堪稱史上最值回票價的見面會之一。朴寶劍也在見面會上自爆高二時第一次見到宋仲基的情形，感性對宋仲基告白：「他真的是我非常喜歡，也很深愛的哥哥」。


回憶兩人初見的場面，朴寶劍透露：「我當時有點害怕，覺得他好像有點難接近，因為我個性很害羞，不好意思主動接近他，但宋仲基前輩很照顧我，還透過公司理事送我鞋子、3C產品，真的很感動。」這讓他深深覺得「現在要對宋仲基更好」，並表示在演技上宋仲基給了他最多的建議，讓宋仲基聽了也不禁作勢熱淚盈眶，並搞笑對朴寶劍說：「希望他賺大錢後常常請我吃飯」，朴寶劍則當場爽快允諾：「等下請你吃芒果冰！」

宋仲基（左）為師弟朴寶劍的見面會站台。（寶輝娛樂提供）

宋仲基表示，雖然不太記得2人初次見面的過程，但印象中第一次看到還沒出道的朴寶劍，就覺得他很純真，稱朴寶劍「有一個光環、會發光」，讓朴寶劍聞言立刻燦笑大喊：「我愛你！」2人聊天時，宋仲基也不時輕捏朴寶劍的臉或輕拍他的背，親暱的小動作頻頻。此外，宋仲基今下午2點將參加代言信用卡的記者會，結束工作後將與朴寶劍一起搭乘今晚的班機離台。

相關新聞

推薦新聞
17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼 17歲美少女持刀逼人舔下體 網友齊驚呼
2017/01/23 07:35
李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費 李炳輝2個月1商演苦撐 登台賺妻手術費
2017/01/23 06:32
宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！ 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
2017/01/23 07:13
施易男送別小明明 盼來生再聚 施易男送別小明明 盼來生再聚
2017/01/23 06:00
男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手 男星把妹功力一把罩 靠臉搭訕1秒就上手
2017/01/23 07:18
宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX 宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX
2017/01/23 06:00
（影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍 （影音）台粉再現神應援！一秒逼哭朴寶劍
2017/01/23 07:33
《鬼怪》奪收視王 孔侑害羞對見面會沒興趣 《鬼怪》奪收視王 孔侑害羞對見面會沒興趣
2017/01/23 06:00
Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月 Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月
2017/01/23 06:00
宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！ 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
2017/01/23 07:11
性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死 性愛毒品成癮的男人！喬治麥可遭爆用藥過度才致死
2017/01/23 08:15
險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影 險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影
2017/01/23 07:29
溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
2017/01/23 07:43
男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬 男神撞杉！ 孔侑、黃曉明大衣要價11萬
2017/01/23 08:00
三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看 三星Note 7爆炸調查今早出爐 全球等著看
2017/01/23 07:41
張菲等待復出 自誇很好用 張菲等待復出 自誇很好用
2017/01/23 06:00
鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪 鼓鼓簽唱會被討債 大哥大喊醜八怪
2017/01/23 06:00
櫻井翔傳今春當主播 為傑尼斯偶像轉行打頭陣 櫻井翔傳今春當主播 為傑尼斯偶像轉行打頭陣
2017/01/23 06:00
《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
2017/01/23 06:00
莎莎不急婚 莎媽送金蛋催.... 莎莎不急婚 莎媽送金蛋催....
2017/01/23 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.